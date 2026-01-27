Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

折疊手機東北「遇冷」 屏幕碎裂變「刨冰」

更新時間：20:20 2026-01-27 HKT
發佈時間：20:20 2026-01-27 HKT

近日有少到哈爾濱的南方遊客反映，打開折疊手機準備拍照時，屏幕竟折斷變成「碎碎冰」（刨冰）。有關情況登上熱搜引起關注。

近期社交平台上有不少網友吐槽，自己帶折疊屏手機去東北，結果屏幕凍壞了，手機單屏看時大多沒有問題，但一打開屏幕就變成了「極光色」，甚至碎裂。

變「極光色」屏幕

一名使用某品牌折疊屏手機的網友表示，去年1月6日她從浙江到哈爾濱參加婚禮，沒想到手機屏幕凍壞了，維修店稱是溫差原因導致內屏漏液，最終花了499元（人民幣，下同）維修。

《科技日報》引述北京理工大學專家閆懷志說，折疊屏手機「怕冷」，根源在於其採用的柔性OLED屏幕由多層高分子材料、有機發光層和超薄玻璃構成，這些材料就像玻璃製品一樣，高溫時可以隨意塑形，一旦冷卻就會變得堅硬脆弱。

OLED遇冷變脆弱

他建議，用戶可以使用保暖手機殼，並將手機貼身放置，利用體溫保暖，避免其長時間暴露在-10℃以下環境。

