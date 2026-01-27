羅馬仕充電寶案︱市監總局批虛假宣傳 「質量投入不足」

深圳「羅馬仕」（ROMOSS）充電寶（又稱流動電源、或「尿袋」）疑因「易發生爆炸」，去年遭北京多所大學禁用。7月初，公司啟動大規模產品回收，並宣布停工、停產6個月。今日（27日），市場監管總局舉行2025年綜合整治「內卷式」競爭十大重大案件專題新聞發布會，期間通報羅馬仕充電寶案的處理。

市場監管總局執法稽查局副局長南軍表示，深圳羅馬仕科技有限公司違反強制性認證規定及虛假宣傳較為典型。

實際電池容量作虛假標註

該公司在未取得相關型號充電寶強制性認證證書情況下，擅自委托生產和銷售充電寶產品。在明知部分充電寶電芯容量衰減，實際電池容量已達不到10000mAh時，仍在產品顯著位置進行虛假標註。該公司上述行為違反相關規定，屬地市場監管部門對該公司作出行政處罰。

羅馬仕公司為壓縮生產成本，未經強制性認證即從事生產銷售活動，質量投入不足，源頭質量管控流於形式。同時，企業法律意識、質量安全意識淡薄，弄虛作假、誇大宣傳，漠視消費者合法權益，反映出企業質量管控不嚴、主體責任落實不力的突出問題，一定程度上也反映出行業存在的重銷量、輕質量以及低質低價「內卷式」競爭的問題。

羅馬仕誇大宣傳

南軍強調，下一步，市場監管總局將深入貫徹落實黨的二十屆四中全會精神，圍繞堅決破除阻礙全國統一大市場建設的卡點堵點，綜合整治「內卷式」競爭的工作要求，依托「鐵拳」機制，聚焦重點工業產品質量安全，嚴厲打擊各類質量違法行為，公開曝光典型違法案件，形成有力警示震懾，引導市場從低質低價競爭轉向高質量競爭。