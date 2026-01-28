浮雕壁畫︱Z世代靠「批灰刮出彩虹」 年營收過百萬逾500人求拜師

落地盤，做泥水，向被社會視為辛苦工。內地有00後，雖然未能升讀美術高校，卻憑藝術天份及吃苦耐勞，在地盤打開一片天，利用「批灰（內地稱刮膩子），雕製出無數栩栩如生的浮雕壁畫，成功創業，年收入逾百萬元人民幣。刮出彩虹的故事走紅後，短時間內便有逾500人聯絡他們，希望拜師學技搵真銀。

俱家貧未能讀美術高校

短片賬號「狼尾兄弟的浮雕VLOG」，近日在內地網絡爆紅，該賬號主要分享「狼尾兄弟」創作的浮雕為主。

據了解，1998年出生的河南人小郭，與2004年出生的湖南人小民，均是自小對藝術很有興趣，但俱因家庭環境，未能升讀美術高校，被迫出社會謀生。

小郭與小民，在一次鄉村文化牆改造工程結織，對藝術的追求與看法十分投契，於是成為拍檔，齊齊去工地做壁畫。後來，加入也具美術具景的夢星，3兄弟拍住上在2024年成立工作室，專門製作大型的「浮雕壁畫」。

由於要如建築工人般出入工地，製作浮雕的主材料，也與一般的批灰工序無異，常被外界以為他們真的是刮膩子工人。

刻意同髮型外界誤信親兄弟

小郭除落手落腳做浮雕外，還投入到經營社交平台，並聽從專業意見，創業3拍檔也以類似髮型做標記，加上與小民外形相似，令外界誤以為「狼尾兄弟」真的是親兄弟。

小郭在社交平台定期分享製作浮雕壁畫的過程，讓外界知道，浮雕壁畫需歷經畫線稿、焊接骨架、塑形、刻畫、打磨與上色等多道工序，是藝術與工藝的高度結合。

影片在網上不斷傳播，近日人氣爆發受到媒體關注。據「狼尾兄弟」表示，他們近年多在內蒙古、北京、遼陽等地，為商場、公共空間或住宅施工，一年營業額已超過百萬元，他們各人年落袋約20萬元。

26日，正在泰國工作的小郭透露，自從製作浮雕的短片近日爆紅後，已數到超過500條「拜師學藝」的私信，直言「最擔心有人一時衝動想賺快錢」，準備與一家已經營十多年的畫室合作，篩選出真心有興趣入行的學徒，讓他們由低做起。