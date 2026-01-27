經濟第一省︱粵去年GDP增長3.9% 連續三年未達標

多省2025年經濟數據出爐，廣東去年GDP增長3.9%，增速低於全國水平，連續3年未達目標，但增速比2024年的3.5%改善，保住全國經濟「一哥」地位，今年的目標為4.5%至5%。廣東省省長孟凡利表示，清醒看到廣東省經濟發展問題和挑戰，將採取措施改進。北京、上海去年經濟增長5.4%，山東、浙江更達5.5%，相當亮麗。「二哥」江蘇下月初將公布數據，預測增長約5%，拉近同廣東的差距。

▍中國組 ▍

低於全國增長水平

各地兩會陸續召開，披露去年經濟成績單。廣東省十四屆人大五次會議昨開幕，省長孟凡利作政府工作報告，公布2025年廣東GDP為14.58萬億元（人民幣，下同），連續37年居全國首位，增速3.9%低於去年初設定的5%左右目標，也低於全國GDP增長率（5%）。廣東財政實力雄厚，省預算報告稱，2025年廣東貢獻中央收入超過萬億元，繼續位居全國第一。

今年廣東省設定的GDP目標為4.5%至5%，稍為調低。孟凡利表示，清醒看到廣東省經濟發展中老問題、新挑戰仍然不少，外部環境變化影響加深，內需市場潛力還需進一步挖掘，投資增長動力不足等，將採取有力措施堅決改進。

廣東GDP增幅已連續3年未達目標，引起關注。然而，國家主席習近平去年考察廣東期間指出，廣東的經濟總量「塊頭這麼大，這樣的增速下也是很大一塊增量了」，認為「廣東要和自己比」。

江蘇預測增長約5%

《南方都市報》昨引述廣東省政協委員李志堅表示，廣東的傳統產業如電子、家電、服裝等仍是經濟的基本盤。這些產業當前面臨的挑戰，並非單純的產能過剩，而是在全球價值鏈中的位置面臨上擠下壓。「過去，這些產業的優勢在於規模、速度和成本，而未來，其競爭力應更多來源於對需求的深度理解、對技術的融合應用。」

江蘇省長期佔據GDP全國第二的位置，外界估算其去年GDP將突破14萬億元（約14.4萬億元），增長5%左右。其他幾個經濟大省去年的表現均高於全國水平，其中山東GDP同比增長5.5%，成為全國第三個GDP突破10萬億元省份。