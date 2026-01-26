柬埔寨運毒｜兩岸4男飇車避警自炒撞民宅 1死3被捕

柬埔寨西哈努克省破獲重大毒品案，3名台灣男子及1名大陸男子涉嫌非法運毒，在被警方追捕時車輛失控撞入民宅，其中一名台灣男子不幸身亡。警方在車內搜出重達6公斤的毒品，車禍倖存的3人被捕。



據《柬中時報》報道，西哈努克省的監察署表示，警方於14日凌晨接獲相關線報後，隨即展開查緝行動。疑犯駕駛運毒車輛期間，為了逃避追捕試圖加速逃離現場，結果車輛失控，直接撞進路邊的民宅。

運毒毒車自撞民宅，3男被捕。 柬中時報

執法人員從涉案車輛中搜出一把短槍及3大包的毒品，經初步檢驗，確認毒品總重量達到6058.26公克。經調查確認除撞車身亡的台灣男子外，其餘3人皆涉案，遂將他們全部拘捕，別是35歲大陸男子孫浩然，29歲台灣男子林清堯及25歲台灣男子李成嘉。3人移交禁毒警察局進一步調查。

檢察官仔細審查相關證據後，已對疑犯提告。案件已移交西哈努克省法院處理。