甘肅迭部縣5.5級地震 震深10公里西安震感明顯︱有片

即時中國
更新時間：19:19 2026-01-26 HKT
發佈時間：15:48 2026-01-26 HKT

中國地震台網正式測定，甘肅省甘南州迭部縣（北緯34.06度,東經103.25度）周一（26日）下午2時56分發生5.5級地震，震源深度10公里。目前未有傷亡報告。

有當地網民分享地震一刻情況，短片顯示天花吊燈劇烈搖晃，也有蘭州及陝西西安的民眾表示，也感受到明顯震感。

地震發生後，國務院抗震救災指揮部副總指揮、應急管理部部長王祥喜立即作出部署，要求盡快核實震情災情，全力做好災情排查和搶險救援准備等工作。國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部已啓動國家地震災害四級應急響應，派出工作組趕赴震區指導抗震救災工作。

國家綜合性消防救援隊伍前突力量已到達震中開展排查。截至目前，暫未收到人員傷亡報告，災情正在進一步核實中。

