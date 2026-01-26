甘肅甘南州5.5級地震 震深10公里西安震感明顯︱有片
更新時間：15:48 2026-01-26 HKT
發佈時間：15:48 2026-01-26 HKT
發佈時間：15:48 2026-01-26 HKT
中國地震台網正式測定，甘肅省甘南州迭部縣（北緯34.06度,東經103.25度）周一（26日）下午2時56分發生5.5級地震，震源深度10公里。目前未有傷亡報告。
有當地網民分享地震一刻情況，短片顯示天花吊燈劇烈搖晃，也有蘭州及陝西西安的民眾表示，也感受到明顯震感。
經初步排查，個別房屋出現裂縫，暫未接到人員傷亡報告。震區電力、通信、供水等均正常。
