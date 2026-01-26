陳少波：夏寶龍要求公務員擔任行政主導「局中人」 議員敢於與美西方鬥爭

中央港澳工作辦公室主任夏寶龍今天在專題研討會致辭。在北京出席研討會的全國港澳研究會副會長陳少波在北京會見香港傳媒表示，夏寶龍要求公務員擔任行政主導的局中人，提高治理能力，立法會議員「支持政府不缺席，監督政府不越位」。

籲議員做好操守好榜樣

他亦引述夏寶龍對立法會議員提出4個關注，包括是否有力支持政府施政，在經濟發展、改善民生上提出好建議，在與美西方鬥爭中敢於鬥爭和作為，及在個人操守上做好榜樣。他形容這些也是判斷做好立法議員的標尺。

陳少波表示，夏主任會上權威解讀了行政主導的政治法律基礎和現實基礎，闡述了行政主導各方面優越性，並談及政府、立法機關、司法機關和社會各界應做好哪些工作，以落實好行政主導。

他稱，實施行政主導可以集中力量去推動政策落實解決問題，無論疫情，還是亞洲金融風暴，「在這過程中，凡能推動行政主導，集中行政力量，大家心往一處想，力往一處使，問題就容易能夠解決。」

「不拆台、相互補台」為災民善後

他表示，夏主任稱特區政府特首是當家人，是做好特區治理的第一責任人，也是中央和特區關係的中心。特區政府各個部門要做好特區長遠發展的頂層設計和戰略謀劃，以對接國家「十五五」規劃，包括加強各項施政的前瞻性和主動性。

陳少波指出，夏主任講話亦提及「同唱一台戲」，「不拆台、相互補台」。他相信，在大埔火災中，如果要讓災民更好更快地安置，就是要各司其職、各負其責，「如果大家都有自己的主體性、積極性，相信災民安置情況可能會更快推進。」

駐京記者楊浚源