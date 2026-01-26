抖音神曲︱富二代娶紅女歌手7日 網爆疑「約炮」聊天紀錄

內地女歌手陳雪凝憑抖音神曲《綠色》、《你的酒館對我打了烊》，走紅華人圈。陳雪凝本月中才嫁給富二代李瑞濱，但婚後7日，網上即瘋傳疑是李瑞濱的露骨「約炮」聊天紀錄，令話題成為熱搜。

要求女方買「杜蕾絲001」赴約

陳雪凝與被傳是能源、酒店產業的富二代李瑞濱，於1月17日在山西舉行婚禮。

二人婚後約7天，網上即爆出多張疑是李瑞濱的聊天截圖，內容涉及在去年12月，約女網友過聖誕，對話曖昧，男方還要求女方買避孕套「杜蕾絲001」，女方也稱男的為「老公」。

在1月17日婚禮當天，女方傳短訊質問：「都要領證了為什麼還要哄我？來北京還跟我睡覺」，男方僅冷淡回應：「Sorry噢」。

事件成為熱話後，有網民發現《創造營亞洲》學員完顏嘉怡去年11月曾曬出與李瑞濱的同遊照。雖然照片已被緊急刪除，但仍被截圖存證。

爆料者突認部份資料偽造

面對輿論質疑，完顏嘉怡24日發文：「與我無關我不知道，不是我發的噢」、「去問該問的人」，似把責任推給李瑞濱。

事件不斷升溫之際，有自稱爆料者又發文，承認相關機票紀錄與酒店對話內容皆為偽造。

種種指控下，李瑞濱於20日就「假富二代」的傳聞，曬出北京公安局的「接報回執」，表示對謠言採取法律行動，但對「約炮」截圖及與「完顏嘉怡同遊」則未直接回應，李瑞濱僅在24日PO出一張夫妻合照，配文「一切都好」。陳雪凝25日深夜，放出多張看演唱會的照片，其中一張顯示是與丈夫李瑞濱一同觀看。