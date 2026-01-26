中國觀察︱港澳研究會換屆 香港3名新副會長

全國港澳研究會將於今天在京港兩地舉辦研討會，主題為「深入貫徹落實行政主導，促進特別行政區良政善治」。研討會前夕，據悉港澳研究會也在京召開第五屆會員代表大會，也即換屆大會，鄧中華連任會長，副會長則有不少新面孔，香港方面增至3人，包括全國政協常委、香港中華總商會會長蔡冠深以及香港正思研究院院長陳少波、全國人大代表凌友詩。

向斌王振民擔任副會長

全國港澳研究會是全國性民間學術社團，也是規模最大的涉港澳智庫，以統籌、協調「一國兩制」理論與實踐研究、促進港澳與内地相關領域學術交流合作爲宗旨。現任會長鄧中華連任。剛剛卸任中央港澳辦室務會成員的向斌，以及卸任中央港澳辦一局局長、重返清華大學法學院任教的王振民，則擔任副會長。

研究會通常安排兩名香港方面的副會長，前中央政策組首席顧問劉兆佳曾長期擔任副會長，後來轉為顧問。現在的兩名副會長是前全國人大常委譚耀宗、香港大學副校長王于漸，據悉兩人都因年齡因素卸任，換屆之後香港方面副會長增至3人，而且都是新面孔，背景多元。

香港增副會長背景多元

過去，香港方面的副會長主要來自政學界，這次中總會長蔡冠深擔任副會長，被視為重視商界聲音。另外兩名新副會長，全國人大代表凌友詩是台灣人，17歲才移居香港，2019年3月曾以全國政協委員身份聲情並茂發言，遭台灣內政部以違反「兩岸條例」罰款，但她拒絕支付。

至於陳少波曾任《人民日報》駐港記者，十年前與前全國人大基本法委委員劉廼強共同創辦正思研究院，從事智庫工作。他去年年底參選立法會選舉委員會界別，獲得港澳研究會譚耀宗力挺，得937票，雖然落選，但成績不俗。

紀曉華