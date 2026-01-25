農曆新年︱內地將迎史上最長9天春節假期 多地狂撒消費券搶客

內地經濟放緩，民眾消費謹慎。但農曆始終是中國人傳統大節。今年內地將出現連休9天，「史上最長」春節假期。為促進消費，各地自1月開始，已「磨拳擦掌」陸續啟動新春消費季活動，甚至發佈消費券。

上周五（23日），武漢公佈在春節期間舉辦120多項文旅活動，600餘場餐飲零售促消費活動，100餘項體育消費活動，發放各類消費券共計2.78億元（人民幣，下同）；河南也發放2億元消費券。

河南各地陸續舉辦網上年貨節、消費幫扶新春大集等活動1000場以上，圍繞零售、餐飲、文旅、住宿等重點領域發放2億元消費券，鼓勵各地市因地制宜發放消費券。

另外如江西南昌也透過汽車補貼、商超優惠和融合消費紅包，發放千萬元補貼與消費券。其中，汽車補貼從1月24日持續到4月30日，個人購車最高可享6000元補貼，補貼總金額達3320萬元。至於安徽，當地將在春節期間統籌安排2000萬元新春消費券，投放1000萬元支付寶人氣消費紅包，推出30萬元消費禮包等。