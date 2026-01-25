Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內蒙冰雪樂園「挖掘機轉雪圈」意外 疑鐵鍊斷裂遊客被甩釀7傷︱有片

即時中國
更新時間：14:55 2026-01-25 HKT
發佈時間：14:55 2026-01-25 HKT

近年，內地個別冰雪樂園設有「機動遊戲」，利用挖泥機拉著鐵鍊不斷旋轉，而另一端由遊客坐在「水泡」上。昨日，內蒙古呼和浩特大黑河軍事文化樂園發生意外，挖泥機旋轉時疑因鐵鏈斷裂，遊客被甩出去，釀成多人受傷

據當時在樂園的遊客憶述，自己正在排冰滑梯，聽見一聲巨響，見到遊客都紛紛甩了出去，鐵柵欄都被撞斷。周日（25日）中午，網上的影片紛紛被刪。

事發後多人在現場處理受傷遊客。《華商報》
網民分享坐「挖掘機轉雪圈」的影片。抖音@吉~

《華商報》「大風新聞」報道，出事是樂園的「挖掘機轉雪圈」，至少7人不同程度受傷。樂園工作人員表示，事發後及時將傷者送醫，「沒有很大的事情」。傷者都是碰撞輕傷，已出院和作出賠償，事故原因還在調查中。

有網民在社交平台上分享之前坐「挖掘機轉雪圈」的影片，直言很幸運未有遇上意外。

 

