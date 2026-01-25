Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準

即時中國
更新時間：12:50 2026-01-25 HKT
發佈時間：12:50 2026-01-25 HKT

內地有網民因一坐高鐵便渴睡，自行量度車廂二氧化碳，發現濃度超過2000ppm，較標準高逾倍，認為是「恰眼瞓」元兇，擔心影響健康。有專家指，建築物與火車的二氧化碳濃度標準不同，網民測出的結果並無超標。

每小時換氣6至12次

綜合內媒報道，網民余先生有感每次乘高鐵時也昏昏欲睡，於是在近日再搭高鐵時，攜同儀器在二等車廂內測量二氧化碳。發現乘客剛開始上車時，濃度只有800ppm，開車不久便升到過千，再過一段時間便達到2207ppm，當時，許多成客已經入睡。

余先生指，測出的最高數值，較2012《民用建築供暖通風與空氣調節設計規範》的民用建築室內二氧化碳濃度限值標準≤1000ppm高出一倍，認為是坐高鐵易「恰眼瞓」的元兇，擔心會影響健康。

他聲稱，國外有研究顯示二氧化碳對大腦中樞有抑制作用，當濃度升至1000ppm時，人的決策能力會顯著下降；升至1400ppm時，認知功能大幅下降。余先生認為這正是坐高鐵易引發睡意的原因之一。

測試在網上引發大量網民回應，同意一坐高鐵便很快犯睏。

中車青島四方機車的動車組專家陶桂東表示，動車組列車的空調通風系統負責換氣，人均新風量超過15立方米每小時，每小時換氣次數為6次至12次，在非隧道區段運行時，可實現連續換氣，二氧化碳濃度一般不超過1500ppm。

入隧道停換氣防耳鳴

陶桂東指，網民使用的標準是《民用建築供暖通風與空氣調節設計規範》，而中國的旅客列車室內二氧化碳濃度控制則根據TB/T 3493-2017《鐵道車輛空調 空調壓力保護裝置》，規定正常運行下標準限值為不超過2500ppm，所以不算超標。

他稱，當通過連續隧道群時，為防止旅客耳鳴，列車會採取壓力保護動作關閉與車外空氣的通道，車廂內二氧化碳濃度短時間內會有所升高，不會對健康產生影響。

 

