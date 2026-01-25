Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SM遊戲？︱廣西「出軌」大一女為箍煲 吞痰食屎捱煙頭燙

更新時間：11:10 2026-01-25 HKT
發佈時間：11:10 2026-01-25 HKT

廣西有大學情侶，由於大三男友發現大一女友與他人網聊「出軌」，醋意大發，女生為挽回感情，服從吞男友痰涎、吃屎、煙頭燙身體、手臂紋上侮辱字句等要求，最終發現逝去感情留不住，在與男友發生最後一次性關係後，指控對方強姦。男友現被控告強姦及強制侮辱等罪。

接受懲罰挽感情

據《紅星新聞》報道，大一女生莉莉（化名），2024年8月被大三男生牛牛（化名）帥氣高大的短片吸引，私信對方成為網聊朋友，之後見面發展為情侶並發生性關係。

2025年3月，牛牛在廣西南寧市西鄉塘區某租住房內，發現莉莉與其他男人網聊，認為她出軌，情緒失控。莉莉為挽回男友，在3月16日至25日期間，多次受牛牛逼迫，吞食牛牛的痰液、排泄物，被對方用煙頭燙手臂、大腿和胸部等、打耳光，還要莉莉在手臂紋上「牛牛'S（牛牛的狗）」字句。

男友涉強姦被拘

莉莉指，和其他男人聊天並無任何出格的內容，但「覺得愧對他（牛牛），想挽留這份感情」，所以對男友的「懲罰」一一照做或接受。

莉莉忍受種種匪夷所思的虐待多日，至2025年3月25日終於醒覺，知道無法留住男友的心，在與對方發生性關係後報警，指被牛牛強姦。牛牛隨後被警方帶走。同年4月，牛牛被執行批捕，隨後拘押於看守所。

男友辯稱雙方同意玩SM

報道指，牛牛一一否認莉莉的指控，指是對方自願，是兩人之間的「玩SM遊戲」，以增加性刺激。牛牛認為莉莉是因不滿兩人在鬧分手時，他指着莉莉睡的地方說，是有其他女生躺過，莉莉才出於報復誣告他。

莉莉1月向《紅星新聞》否認「報復」一說，強調2025年3月16日後發生的性行為，也是牛牛羞辱她的強姦。

西鄉塘區人民檢察院認為，牛牛以暴力、脅迫等方式強制侮辱婦女，強行與婦女發生性關係，觸犯強姦罪、強制侮辱罪等。目前，此案已移交至西鄉塘區人民法院，法院尚未開庭審理。

案件在網上成為熱搜，網民紛紛留言，「確實沒一個正常人，倆人都不正常」、「當時你情我願的，事後反悔也可以嗎？」、「玩得這麼花？」、「這種人就是厭女，以踐踏女人為樂趣」、「這樣的人都有女朋友，我是輸在了人品上嗎」、「兩個都是變態奇葩 」、「別說了，我吐了」。

 

