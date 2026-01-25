推動AI醫療非取代醫生 鍾南山：回歸以人為本
更新時間：08:50 2026-01-25 HKT
發佈時間：08:50 2026-01-25 HKT
發佈時間：08:50 2026-01-25 HKT
中國工程院院士鍾南山前日表示，人工智能（AI）等技術正深刻改變醫療服務的模式與效率，但推動智能醫療不是要取代醫生，而是為讓醫生更好回歸到「以人為本」的初心，不是單純為炫技，而是解決老百姓看病貴、看病難的實際問題。
相關新聞：DeepSeek︱成都一醫院百位醫生同時求助 月中推「數碼分身」供無休問診
在2026大灣區醫療健康創新大會上，鍾南山表示，近年來，自己始終關注科技與醫學深度融合領域的迅速發展，特別是人工智能、大數據、雲計算為代表的數碼技術。從疫情時期的遠端會診、智能流調到如今的慢病管理、早篩預警、個體化治療，數碼技術不僅提升精準醫療度，更讓優質醫療資源突破了地區限制，惠及更多基層。
近期，內地開始湧現人人可享的AI健康助手。比如阿里巴巴旗下的「螞蟻阿福」已成為內地最大健康管理類App，單日用戶提問量逾千萬，其中55%用戶來自三線及以下城市。不過業內專家亦指出，「AI+醫療」仍有一些難點需要解決。
最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
2026-01-23 18:55 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
港人發現杜絕可疑來電妙法！活用Android手機1功能 實測2個月「基本冇再收過詐騙電話」（附教學）
2026-01-22 15:51 HKT