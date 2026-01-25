推動AI醫療非取代醫生 鍾南山：回歸以人為本

中國工程院院士鍾南山前日表示，人工智能（AI）等技術正深刻改變醫療服務的模式與效率，但推動智能醫療不是要取代醫生，而是為讓醫生更好回歸到「以人為本」的初心，不是單純為炫技，而是解決老百姓看病貴、看病難的實際問題。



相關新聞：DeepSeek︱成都一醫院百位醫生同時求助 月中推「數碼分身」供無休問診

在2026大灣區醫療健康創新大會上，鍾南山表示，近年來，自己始終關注科技與醫學深度融合領域的迅速發展，特別是人工智能、大數據、雲計算為代表的數碼技術。從疫情時期的遠端會診、智能流調到如今的慢病管理、早篩預警、個體化治療，數碼技術不僅提升精準醫療度，更讓優質醫療資源突破了地區限制，惠及更多基層。

近期，內地開始湧現人人可享的AI健康助手。比如阿里巴巴旗下的「螞蟻阿福」已成為內地最大健康管理類App，單日用戶提問量逾千萬，其中55%用戶來自三線及以下城市。不過業內專家亦指出，「AI+醫療」仍有一些難點需要解決。