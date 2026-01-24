Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網購毒菜｜浙江夫妻食用網購娃娃菜全身出血 入院驗出老鼠藥

更新時間：22:47 2026-01-24 HKT
發佈時間：22:47 2026-01-24 HKT

港人網購內地食材成風，隨時暗藏食安危機。浙江台州天台縣楊女士和丈夫上月網購娃娃菜，食用後夫婦倆同時出現全身出血症狀，入院搶救。

據浙江衛視報道，醫院診斷結果顯示，夫婦倆均為老鼠藥中毒，楊女士丈夫血液中檢測出殺鼠劑成分。隨後警方也在網購娃娃菜中檢測出老鼠藥，並立案處理。

涉事電商平台24日回應「紅星新聞」稱，已第一時間對涉事商家商品先行下架覆核，會根據核查結果嚴格處置。目前平台已安排專人專項跟進，全力維護消費者合法權益，並積極配合警方開展調查工作。

「毒菜」問題近日再惹關注。央視早前報道，湖北省天門市一條村莊，有商戶及企業涉嫌違規使用並銷售國家明令禁止的含毒農藥「克百威」並種植蔬菜。當地有村民直言：「我們自己根本不敢吃這裏種出來的菜。」

