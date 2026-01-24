Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

解放軍大反腐｜6名中央軍委領導5落馬 憲法宣誓圖片引網民「圍觀」

即時中國
更新時間：18:17 2026-01-24 HKT
發佈時間：18:17 2026-01-24 HKT

2023年3月11日，十四屆全國人大一次會議在人民大會堂舉行第四次全體會議。大會經投票表決，決定張又俠、何衛東爲中華人民共和國中央軍事委員會副主席，決定李尚福、劉振立、苗華、張升民爲中華人民共和國中央軍事委員會委員。

相關新聞：中央軍委副主席張又俠、參謀長劉振立 涉嚴重違紀違法被查

新華社當時發布的中央軍委副主席、委員進行憲法宣誓的圖片，6人之中5人先後落馬，只剩下張升民。這張照片也被網民翻出，引發熱議，紛紛留言：「觸目驚心」、「差點全軍覆沒」，也有的讚軍隊反腐力度史無前例。

網民：觸目驚心

張升民是中央軍委紀委書記，在去年10月的二十屆四中全會晉升為軍委副主席。

這場軍隊反腐風暴，最早落馬的是原國防部長李尚福，大概是2023年8月，之後是原軍委政治工作部主任苗華在2024年11月落馬。原軍委副主席何衛東大概是2025年3月下旬落馬。

相關新聞：解放軍大反腐｜28上將落馬失蹤 6成戎裝中委缺席四中全會 刮骨療毒重塑軍隊

除此之外，解放軍也有大批上將、中將落馬。二十屆四中全會，軍方中央委員42名便有27名缺席，缺席率63%，其中22人是上將。

習近平：任何人都不要心存僥倖

中央軍委主席習近平在四中全會強調，「不以鐵腕反腐將後患無窮」，「決不能讓腐敗分子有任何藏身之地，任何人都不要心存僥倖、抱有幻想」。

在近日召開的中紀委大會，習近平又強調，腐敗是黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石，反腐敗是一場輸不起也絕不能輸的重大鬥爭。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
中央軍委副主席張又俠、參謀長劉振立，涉嚴重違紀違法被查。
01:10
中央軍委副主席張又俠、參謀長劉振立 涉嚴重違紀違法被查
即時中國
4小時前
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
好去處
2026-01-23 17:25 HKT
鑿穿樓板網紅裝修師傅身份曝光 記者查詢咁回應 事發影片流出囂張爆粗：「樓上點做關你Ｘ事！」｜Juicy叮
02:51
鑿穿樓板網紅裝修師傅身份曝光 記者查詢咁回應 事發影片流出囂張爆粗：「樓上點做關你Ｘ事！」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
「失婚金像影后」洗盡鉛華擔梯務農  驚人狀態曝光被質疑曾做醫美  情路坎坷單身多年
「失婚金像影后」洗盡鉛華擔梯務農  驚人狀態曝光被質疑曾做醫美  情路坎坷單身多年
影視圈
2小時前
大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
港聞
2026-01-23 03:00 HKT
以為幫人減廢！「唔想嘥」贈物騙局崛起 記者放蛇曝光呃錢新模式｜Juicy叮
以為幫人減廢！「唔想嘥」贈物騙局崛起 記者放蛇曝光呃錢新模式｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-23 17:13 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素
投資理財
13小時前
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
影視圈
10小時前