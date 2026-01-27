Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

女大生患血癌揭棄嬰身世尋親求骨髓 疑似生父現身月底驗DNA

即時中國
更新時間：13:25 2026-01-27 HKT
發佈時間：13:25 2026-01-27 HKT

貴州21歲女大學生周和瑤因患白血病（血癌）急需造血幹細胞移植，治療期間，周和瑤無意中得知，自己不是父母親生的孩子。1月10日，急需骨髓移植的她親筆簽下病危通知書。面對這場與死神的賽跑，她唯一的希望寄託於找到親生父母。尋親消息發出後，引發了各地媒體關注。1月24日上午，有消息指一位疑似孩子生父的男士聯繫了她。

27日消息，急尋親生父母驗血捐骨髓續命的女大學生，已有疑似生父現身，將在月底安排驗DNA做配型。女大生則指，出現的疑似生父仍有多個謎團待解，「月底試一試，反正也算是一個希望」。

治療期間發現非親生

《揚子晚報》報道，21歲的周和瑤是一位來自貴州的姑娘，揚州大學音樂學院的學生，本應在2025年備戰考研，朝著音樂教師的夢想前行。如今卻躺在貴州醫科大學附屬醫院的病房裡，被確診為罕見的急性混合型白血病伴有惡性腫瘤。

醫生明確告知，造血幹細胞移植（骨髓移植）是唯一的希望，而親緣供者的移植效果才理想。

去年7月，因高燒不退，在揚州大學音樂學院讀書的周和瑤到醫院就診後發現白細胞異常。回貴陽老家進一步檢查後，她被確診為急性混合型白血病。兩個月後，周和瑤幫養父整理資料時，意外從手機聊天記錄中看到收養證明和一張泛黃的字條，才得知自己並非養父母親生。她選擇沉默，未向養父母追問。

相關新聞：死後展現奇蹟︱因白血病15歲辭世英意混血男孩將成首位「千禧代聖人」

棄嬰身上留父母信件

原來2004年2月9日清晨，在貴陽市烏當區松溪路建安小區四樓的樓梯口，周家一對夫婦發現了一個剛出生的女嬰，身上還有一封手寫的信。信紙已經泛黃，抬頭寫著：「敬愛的同志您好！」信的正文透露，女嬰生於太慈橋，而寫下這封信的親生父母自稱四川人，「回家交不起錢，所以才將此女抱出，實在是不忍心……」 這封信一直被養家妥善保存。

1月22日，周和瑤向媒體公開尋親，不求相認或經濟補償，只求爸爸媽媽給她一次活下去的機會，需要這份血緣帶來生存機會。尋親的消息發出後，引發了各地媒體的關注。

疑似生父現身

1月24日上午，有一位疑似孩子生父的男士聯繫了她，這名男士來自四川，曾在上海工作，其間與一位貴州女孩相戀，不久後女孩便懷有身孕。在女方懷孕五、六個月時，提出要獨自返回貴州生育，此後二人便失去了所有聯繫。

該名男子向內地媒體透露，他是四川簡陽人，23日晚看到尋親信息後，懷疑周和瑤是自己女兒。便撥打了尋親信息上的電話。「因為我在海上從事運輸工作，要月底才能抵達廈門，準備那時候去抽血做DNA比對。」、「不管是不是，都希望能幫到她。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
4小時前
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
02:20
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
政情
5小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變 76歲慶生面色慘白難以認出 曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
5小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
政情
4小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
男子腹瀉一年照大腸鏡揭「元兇」是保溫杯  6種飲品不宜盛載/只用清水沖洗大錯特錯
食用安全
2026-01-26 12:57 HKT
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴
飲食
18小時前
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
影視圈
19小時前