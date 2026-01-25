Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

女大學生患血癌始知棄嬰身世 尋親求骨髓：給我活下去機會

貴州21歲女大學生周和瑤因患白血病（血癌）急需造血幹細胞移植，治療期間，周和瑤無意中得知，自己不是父母親生的孩子。1月10日，急需骨髓移植的她親筆簽下病危通知書。面對這場與死神的賽跑，她唯一的希望寄託於找到親生父母。尋親消息發出後，引發了各地媒體關注。1月24日上午，有消息指一位疑似孩子生父的男士聯繫了她。

治療期間發現非親生

《揚子晚報》報道，21歲的周和瑤是一位來自貴州的姑娘，揚州大學音樂學院的學生，本應在2025年備戰考研，朝著音樂教師的夢想前行。如今卻躺在貴州醫科大學附屬醫院的病房裡，被確診為罕見的急性混合型白血病伴有惡性腫瘤。

醫生明確告知，造血幹細胞移植（骨髓移植）是唯一的希望，而親緣供者的移植效果才理想。

去年7月，因高燒不退，在揚州大學音樂學院讀書的周和瑤到醫院就診後發現白細胞異常。回貴陽老家進一步檢查後，她被確診為急性混合型白血病。兩個月後，周和瑤幫養父整理資料時，意外從手機聊天記錄中看到收養證明和一張泛黃的字條，才得知自己並非養父母親生。她選擇沉默，未向養父母追問。

相關新聞：死後展現奇蹟︱因白血病15歲辭世英意混血男孩將成首位「千禧代聖人」

棄嬰身上留父母信件

原來2004年2月9日清晨，在貴陽市烏當區松溪路建安小區四樓的樓梯口，周家一對夫婦發現了一個剛出生的女嬰，身上還有一封手寫的信。信紙已經泛黃，抬頭寫著：「敬愛的同志您好！」信的正文透露，女嬰生於太慈橋，而寫下這封信的親生父母自稱四川人，「回家交不起錢，所以才將此女抱出，實在是不忍心……」 這封信一直被養家妥善保存。

1月22日，周和瑤向媒體公開尋親，不求相認或經濟補償，只求爸爸媽媽給她一次活下去的機會，需要這份血緣帶來生存機會。尋親的消息發出後，引發了各地媒體的關注。

疑似生父現身

1月24日上午，有一位疑似孩子生父的男士聯繫了她，這名男士來自四川，曾在上海工作，其間與一位貴州女孩相戀，不久後女孩便懷有身孕。在女方懷孕五、六個月時，提出要獨自返回貴州生育，此後二人便失去了所有聯繫。

該名男子向內地媒體透露，他是四川簡陽人，23日晚看到尋親信息後，懷疑周和瑤是自己女兒。便撥打了尋親信息上的電話。「因為我在海上從事運輸工作，要月底才能抵達廈門，準備那時候去抽血做DNA比對。」、「不管是不是，都希望能幫到她。」

