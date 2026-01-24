羅湖口岸︱「臃腫女」北上鬼祟過關 連身裙下藏數百包保健品︱有片
更新時間：16:30 2026-01-24 HKT
旅客攜帶違規物件北上，除了物品千奇百怪，連收藏方法也層出不窮。近日，羅湖海關查獲進境旅客行李攜帶及人身藏匿675件保健食品。
國家海關總署微博帳號「海關發布」通報事件詳情。據口岸錄影片段所見，該名女子當時拖著旅行篋過關，身穿紅裙的她外表臃腫。而據官方通報，羅湖海關關員在對進境旅客進行監管時，發現一名女性旅客進入海關監管區未向海關申報，且其走路步伐緩慢，在行李安檢區域等候時不時緊張地瞟向海關關員，海關關員立即對其進行攔截檢查。
海關關員在該旅客腰腹部發現其使用特製束腰帶綁藏一批袋裝保健食品，在其雙腿處查獲用黑色絲襪綁藏的同類保健食品，並在其行李內發現同品牌保健食品，共計675件。目前，海關已對當事人作出行政立案處理。
