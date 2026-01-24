iPhone Air純eSIM被終結 深圳華強北魔改加實體卡槽

iPhone Air是Apple推出的第一款純eSIM手機，為了令機身更纖薄，捨棄了實體SIM卡槽，用戶需要去電信營業廳辦理eSIM業務。不過，近日網傳在深圳華強北已經出現魔改的iPhone Air，不僅支持插入實體SIM卡，功能也沒有缺失。

綜合「快科技」及「IT之家」等內媒報道，近日網上大量出現有關「華強北給蘋果iPhone Air裝上實體SIM卡槽」的影片。從影片和實拍照可見，華強北部分商家通過獨立開模，在iPhone Air主板底部開出了一塊專門用於安裝實體SIM卡的區域（使用 iPhone 15 Pro Max 的卡槽），同時更換一個定製「摩打」，利用「摩打」的空間來容納SIM卡，改裝iPhone Air成可以正常聯網通話。

不過，改裝了的iPhone Air，不支持SIM卡熱插拔，換卡需要關機再開。

評論區有網友表示：這回iPhone Air圓滿了，可以入手了。還有網友說：iPhone Air被華強北徹底玩明白了。

據悉，eSIM是一種將傳統SIM卡功能電子化並直接嵌入設備晶片的技術，不需插入實體SIM卡就能實現通信功能。由於eSIM在內地普及度不足、辦理遷移繁瑣等問題，iPhone Air純eSIM的設計讓不少用戶猶豫，令銷售慘淡。這亦在二手市場反映了情況，出現iPhone Air炒不起，回收無人問津。