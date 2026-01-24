Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瘋狂牙醫？︱山西婦人遭連剝12隻牙致心梗休克 當局：診所與病人達成和解

即時中國
更新時間：14:05 2026-01-24 HKT
發佈時間：14:05 2026-01-24 HKT

牙醫竟為病人一次拔12顆牙？內地「封面新聞」報道，近日，山西曲沃一名市民在網上發文稱，自己的舅母到當地一家口腔診所看牙，醫生一次性把其上方12顆牙拔光，引發心梗、休克。

周四（22日），病人兒子韓先生表示，診所一直未有主動聯絡協商。即使記者曾多次聯絡診所，但對方表示拒絕受訪或透露詳情。

山西婦人遭連剝12隻牙致心梗休克。上游新聞
山西婦人遭連剝12隻牙致心梗休克。上游新聞

山西臨汾市曲沃縣衛生健康局周五（23日）通報，事發於周一（19日），涉事牙科診所替病人拔除上頜部12顆牙齒導致牙床出血、休克、心梗，經初步調查屬實。目前，醫患雙方已就經濟補償達成和解，患者出院後居家休養。惟通報未有透露牙醫拔除12顆牙的原因。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
19小時前
大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
港聞
2026-01-23 03:00 HKT
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
好去處
21小時前
金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素
投資理財
8小時前
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
趣聞熱話
3小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
2026-01-22 13:57 HKT
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
影視圈
18小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
黃大仙上邨19樓驚現神秘房 網民面青疑兇宅 房署解畫爆出真正用途｜Juicy叮
黃大仙上邨19樓驚現神秘房 網民面青疑兇宅 房署解畫爆出真正用途｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女 羨慕富貴閨密擁美滿家庭
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
影視圈
5小時前