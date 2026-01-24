瘋狂牙醫？︱山西婦人遭連剝12隻牙致心梗休克 當局：診所與病人達成和解

牙醫竟為病人一次拔12顆牙？內地「封面新聞」報道，近日，山西曲沃一名市民在網上發文稱，自己的舅母到當地一家口腔診所看牙，醫生一次性把其上方12顆牙拔光，引發心梗、休克。



周四（22日），病人兒子韓先生表示，診所一直未有主動聯絡協商。即使記者曾多次聯絡診所，但對方表示拒絕受訪或透露詳情。

山西婦人遭連剝12隻牙致心梗休克。上游新聞

山西臨汾市曲沃縣衛生健康局周五（23日）通報，事發於周一（19日），涉事牙科診所替病人拔除上頜部12顆牙齒導致牙床出血、休克、心梗，經初步調查屬實。目前，醫患雙方已就經濟補償達成和解，患者出院後居家休養。惟通報未有透露牙醫拔除12顆牙的原因。