李亞鵬直播帶貨一晚銷售額或達¥1億 鞠躬致謝網民助嫣然醫院解困

王菲前夫，內地演員李亞鵬上周拍片稱，名下負責救助唇齶裂（香港又稱兔唇）兒童的嫣然醫院面臨財困，或因無法交租倒閉。網上隨即掀起愛心捐款潮。周五（23日）晚上，李亞鵬時隔一周再度開直播帶貨，並關閉打賞功能。直播間一度成為平台帶貨總榜第一。

一度成平台帶貨總榜榜首

當晚，大量網民搶購貨品，搶購失敗者就到連結預訂。李亞鵬在直播間多次提醒網民要理性下單，同時鞠躬感謝大家幫忙渡過難關。

「藍鯨新聞」報道，第三方平台數據顯示，李亞鵬當晚直播間的銷售總額或高達1億元（人民幣‧下同），累計共逾2400萬人次觀看，人數峰值超47萬。最近30天，李亞鵬新增粉絲超350萬。

新增粉絲350萬

4小時的直播結束時，李亞鵬向直播間網友袒露心聲，「我那麼多地方做得不成功，一定有它的道理。我有很多很多的缺點，請大家多多包涵包容。」李亞鵬還表示，自己內心本已和解，準備放下，但沒想到迎來轉機，現在正馬不停蹄到處看地方。

李亞鵬個人社交賬號提供的捐款通道上的數字持續上升，有民眾親身到嫣然天使兒童醫院捐款，亦有千萬粉絲博主一次性捐款500萬元用於「支持醫院重建」。



王菲前夫，內地演員李亞鵬早前拍視頻稱，名下負責救助唇齶裂兒童的嫣然醫院面臨財困，或因無法交租倒閉。網上後來出現捐款潮，短短幾日間籌款超過2400萬元，李亞鵬就進行直播帶貨，其稱會將近期直播所得將全數捐給嫣然醫院。