「賭神」現實版？︱女子戴透視隱形眼鏡出千斷正 狡辯：我都輸︱有片

周潤發經典作品《賭神》中曾出現具透視功能的「隱形眼鏡」，竟在現實中出現。近日，內地網絡熱傳一條影片，一名女子被揭發戴上同款的「特殊隱形眼鏡」打麻雀，不過，女子聲稱自己沒有贏錢。

影片所見，一名男子強行除下女子所配戴的隱形眼鏡，然後放在麻雀上，並聲稱已經報警。

女子強調自己也是輸家。微博@大河報

網傳女子被揭發戴上特殊隱形眼鏡出千。微博@大河報

電影《賭神》由周潤發主演。

央視之前曾報道同類事件，重慶酉陽警方在一次行動中，繳獲了十多副作弊麻雀。表面上看，這些麻雀和普通麻雀沒有區別。當民警把黃光鏡片放在手機鏡頭上模擬人的眼睛，就能清楚看到每塊麻雀牌都標好對應的數字。有人用藥水在麻雀牌上印上去的特殊印記，當戴著特殊隱形眼鏡的人就能成為只贏不輸的「賭神」。



