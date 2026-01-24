「賭神」現實版？︱女子戴透視隱形眼鏡出千斷正 狡辯：我都輸︱有片
更新時間：11:40 2026-01-24 HKT
周潤發經典作品《賭神》中曾出現具透視功能的「隱形眼鏡」，竟在現實中出現。近日，內地網絡熱傳一條影片，一名女子被揭發戴上同款的「特殊隱形眼鏡」打麻雀，不過，女子聲稱自己沒有贏錢。
影片所見，一名男子強行除下女子所配戴的隱形眼鏡，然後放在麻雀上，並聲稱已經報警。
央視之前曾報道同類事件，重慶酉陽警方在一次行動中，繳獲了十多副作弊麻雀。表面上看，這些麻雀和普通麻雀沒有區別。當民警把黃光鏡片放在手機鏡頭上模擬人的眼睛，就能清楚看到每塊麻雀牌都標好對應的數字。有人用藥水在麻雀牌上印上去的特殊印記，當戴著特殊隱形眼鏡的人就能成為只贏不輸的「賭神」。
網民意見：
你能不能有點自己的想法：啊 我一直以為都是電影裡演的
靈魂拷魚：聚眾賭博
菲默：報警不得都抓，聚眾賭博
記錄點滴生活的小張：這是西德最新的液晶體隱形眼鏡
