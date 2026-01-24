深圳食野味｜一家4口喝「養生湯」中毒 全都肝功能受損

冬季養生，適當進補無妨，但切忌自行亂補。近日，深圳38歲劉先生一家就因為一鍋自己採挖食材的「養生湯」全喝進了醫院。

專家：天然≠安全

據《深圳晚報》報道，劉先生的家人聽聞「油甘樹根」對身體好，覺得這正是天冷進補的好材料。於是，他父親就去山上採了一些回來，洗淨切片，熬煮了一鍋湯。然而，全家四人飲用後不久，出現噁心、嘔吐、渾身乏力等症狀。

據稱油甘樹根有清熱利濕、解毒散結功效，但野生採挖有風險。

劉先生的症狀最為嚴重，但一開始以為是吃壞了東西，沒太在意。後來實在是受不了了，他才來到醫院就診，一查發現肝功能明顯異常：丙氨酸氨基轉移酶指數1820單位/升，正常值才0-50單位/升，相當於直接飆升了30多倍。

深圳市第三人民醫院，肝炎肝硬化科的醫生看到化驗結果，反覆追問近期飲食細節。劉先生才回想起樹根湯。醫生聽後，建議所有喝過湯的家人檢查肝功能。結果顯示：劉先生的父親、母親、弟弟三位家人，肝功能指標全部異常。

野生採挖有風險。

情況明確後，病情嚴重的劉先生和母親被收治入院，接受治療。經過一段時間的治療，兩人的症狀明顯緩解，指標穩步好轉並已出院。病情相對輕的家屬，在門診接受藥物治療後已回家。

深圳市第三人民醫院肝炎肝硬化科王方主任提醒，野生植物含天然毒素，會直接損害肝細胞且常規烹煮難去除，切勿亂用未經安全檢測的野生植物、偏方食材。提醒民眾，天然的並不等於安全的。

冬季養生，適當進補無妨，但切忌自行亂補。 新華社資料圖

小知識：中毒急救和預防措施

中毒警示信號：誤食後10分鐘-2小時出現視物模糊、吞嚥困難、肌肉震顫，嚴重者出現呼吸肌麻痺（特徵性表現為清醒狀態下窒息）。

急救黃金四原則：

立即催吐（可用壓舌板刺激咽部）

保留食材樣本送檢

禁用民間解毒偏方

即刻撥打急救電話，強調「疑似中毒」

預防建議：