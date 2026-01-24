U23亞州盃冠軍戰｜中國對決日本 兩國關係緊張中領館發安全提醒

U23亞洲杯決賽本港時間1月24日晚11時將在沙特吉達打響，首次闖入該項賽事決賽的中國U23男足迎戰衛冕冠軍日本U23男足。由於近期中日關係惡化，在此背景下，這場比賽更具話題性。為確保球迷觀賽平安有序，中國駐吉達總領館特別發布安全提醒。

球場內外情緒堆積

是次決賽是時隔22年，中國男足各級別國家隊再次打進洲際賽事決賽。22年前亞洲盃決賽，中國隊在決賽中的對手同樣是日本隊。那場比賽裡，日本隊中田浩二第66分鐘因涉嫌手球入波爭議性地被判有效，成為比賽轉折點，結果中國隊輸1比3，和冠軍失之交臂。

本屆U23亞州盃過程中，U23小國腳五戰不敗且常規時間零失球晉級決賽，球迷對報回22年前大國腳的一敗之仇有所期望。加上近期中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事」言論趨向惡劣，球場內外的情緒堆積新仇舊恨，為這場決賽增添話題。

有分析指，中日關係當下處於低位，中國球迷很難以「純體育」心態來看待比賽，一場賽事的勝負也不可能改變雙邊關係的結構性矛盾。若中國隊獲勝，短期內可能會緩解民間部分對日負面情感；若失利，則可能加劇部分球迷的對日情緒。

中國駐吉達總領館特別發布安全提醒，包括嚴禁攜帶酒精飲品或豬肉等違禁品入境、尊重宗教傳統和風俗習慣，避免穿著暴露、遵守觀賽規定，文明觀賽、注意出行安全等。