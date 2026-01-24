新疆雪豹︱遊客遭撲咬血流披面 目擊者憶述：或進入牠狩獵範圍︱有片

在戶外看到野生動物，應保持距離。 新疆阿勒泰富蘊縣可可托海鎮昨日（23日），一名滑雪遊客被雪豹咬傷面部。當地政府部門透露，受傷遊客無生命危險，正接受治療。



網上流出影片所見，一隻雪豹蹲坐在一名遊客附近，附近有人呼叫：「有人被咬了」、「報警」、「打120 」。另一段影片中，一名身穿紫色上衣、頭戴黑色頭盔的女遊客被多人從雪地裡攙扶起來，她用手捂住面部，身上衣物沾有血跡。

對於雪豹襲擊遊客事件，《揚子晚報》報道，當地民宿主表示，疑似同一隻雪豹周四（22日）傍晚曾現身民宿對面草場，推測因覓食困難靠近居民區。一名目擊者憶述事件經過，他看到雪豹一動不動趴在雪地裡約10分鐘，隨後飛奔數十米撲向遊客。

疑為覓食靠近民居

目擊者指，當時一行人從較遠處發現雪豹趴在雪地中，同行者撥打電話試圖聯絡動物保護部門報告發現雪豹，並透露了自己的位置，在去往雪場的路上。當大家以為雪豹動作不會太快時，其已撲向標目。不少人表示，匍匐等候是貓科動物標準的捕獵動作，推測遊客可能進入了牠的狩獵範圍。



另據一位網民表示，雪豹攻擊時，他們已地處較深的積雪中，根本來不及躲避。後來很多人圍了上來，雪豹才鬆口離開。

趴在雪地約10分鐘

《新京報》報道，當地警務人員稱，事件發生於昨日下午，地點為寶石溝一帶。鎮政府一名值班人員表示，寶石溝一帶拍到兩隻雪豹出沒，遊客只要不滑野雪，在景區範圍內活動，就能保證安全。



《新疆日報》日前曾發消息，本月17日、21日，可可托海景區寶石溝拍攝到雪豹出沒的身影。當時已呼籲遊客不要下車或靠近拍照。雪豹是國家一級保護動物，全球種群稀少，在中國主要分布於新疆、青海、西藏等地。