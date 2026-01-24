被要求戴定位器掃雪 山西環衛工：不動就罰款

有山西運城環衛工人近日爆料稱，自己上班時被要求佩戴有定位功能的工牌，事件引發網友對於技術監控與勞動者尊嚴的激烈討論。運城市市容環衛中心主要負責人前日回應稱，工牌為輔助管理措施，主要用於工作參照、應急救助，旨在降低作業風險。

網友斥如「電子鐐銬」

內媒《瀟湘晨報》報道，1月19日運城大雪，有環衛工人冒雪清掃時，一名路人上前詢問「這天氣不歇歇嗎」，工人回覆稱「都給發的定位器，不動的話要被罰款」。

山西環衛工被要求戴定位器掃雪，引發爭議。 新華社資料圖

相關片段在全網擴散，不少人認為當局如此監控環衛工人不妥，認為「這種工牌就是電子鐐銬」。許多網友質疑在極端天候下仍以定位監控管理，是否過度嚴苛。

山西運城環衛中心一名工作人員對此回應稱，戴着有定位器的工牌一方面為保障安全，另一方面是記錄工作軌跡。該工作人員承認對於環衛工人確有時限要求，休息不能超過一定時間，後台有專人監控，不過他也強調環衛工人多為長者，會考量體力負擔，「不可能一不動就罰款」。