Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

被要求戴定位器掃雪 山西環衛工：不動就罰款

即時中國
更新時間：09:09 2026-01-24 HKT
發佈時間：08:32 2026-01-24 HKT

有山西運城環衛工人近日爆料稱，自己上班時被要求佩戴有定位功能的工牌，事件引發網友對於技術監控與勞動者尊嚴的激烈討論。運城市市容環衛中心主要負責人前日回應稱，工牌為輔助管理措施，主要用於工作參照、應急救助，旨在降低作業風險。

網友斥如「電子鐐銬」

內媒《瀟湘晨報》報道，1月19日運城大雪，有環衛工人冒雪清掃時，一名路人上前詢問「這天氣不歇歇嗎」，工人回覆稱「都給發的定位器，不動的話要被罰款」。

相關新聞：¥49.9任食Pizza︱集團優惠清潔工遭批「離地」 老闆一句回應惹公關災難

山西環衛工被要求戴定位器掃雪，引發爭議。 新華社資料圖
山西環衛工被要求戴定位器掃雪，引發爭議。 新華社資料圖

相關片段在全網擴散，不少人認為當局如此監控環衛工人不妥，認為「這種工牌就是電子鐐銬」。許多網友質疑在極端天候下仍以定位監控管理，是否過度嚴苛。

山西運城環衛中心一名工作人員對此回應稱，戴着有定位器的工牌一方面為保障安全，另一方面是記錄工作軌跡。該工作人員承認對於環衛工人確有時限要求，休息不能超過一定時間，後台有專人監控，不過他也強調環衛工人多為長者，會考量體力負擔，「不可能一不動就罰款」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
15小時前
大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
港聞
2026-01-23 03:00 HKT
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
2026-01-22 13:57 HKT
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
影視圈
14小時前
金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素
投資理財
4小時前
前TVB性感女星離巢後返街市 遭年齡歧視被鬧「醜人多八怪」 壓力爆煲就飯碗不保？
前TVB性感女星離巢後返街市 遭年齡歧視被鬧「醜人多八怪」 壓力爆煲就飯碗不保？
影視圈
18小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
2026-01-22 11:46 HKT
Alamy 示意圖
韓女聘私家偵探捉姦　夥女婿餐廳內斬斷丈夫生殖器沖馬桶
即時國際
2小時前