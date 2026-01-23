新加坡貨船黃岩島附近海域沉沒 中國海警救17名菲律賓船員︱有片

解放軍南部戰區指，周四（22日）晚上9時許，一艘從菲律賓駛往中國廣東的外籍散裝貨船，位黃岩島西北55海里附近海域傾斜失聯，船上共有21名船員。

到了翌日（23日）凌晨1時34分，中國海警接海南省三沙市海上搜救中心通報。解放軍南部戰區同時調度力量展開救援，安排軍機位失事海域上空持續搜索，2艘中國海警艦艇接令後快速前出施救。



截至今日傍晚6時，已救起17人，其中15人生命體徵穩定，2人遇難。目前，救援行動仍在進行中。



彭博社引述菲律賓海岸警衛隊說，這艘名為「德文灣」號（M/V Devon Bay）的貨輪懸掛新加坡國旗，21名船員全為菲律賓籍，船裝載了鐵礦石，從菲律賓南部的三寶顏港出發，前往廣東陽江港，途中卻發生事故。

菲律賓海岸警衛隊發出的聲明說，他們派出兩艘船和兩架飛機前往展開營救工作，並從香港海上救援協調中心獲悉，21名菲律賓船員中有10人被一艘路過的中國海警船救起。