鼎益豐︱隋廣義等30人涉集資詐騙遭提公訴　曾自稱「北斗七星」轉世

深圳市人民檢察院周五（23日）發布公告稱，該院近日對利用深圳市鼎益豐資產管理股份有限公司、香港鼎益豐國際控股集團有限公司及其關聯公司（以下合稱鼎益豐）在深圳等地實施非法集資犯罪的被告人隋廣義、馬小秋等30人，依法以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、洗錢罪、職務侵佔罪、偷越國（邊）境罪、提供虛假證明文件罪等向廣東省深圳市中級人民法院提起公訴。

同日，深圳市福田區人民檢察院也發布公告稱，近日已對利用鼎益豐在深圳等地實施非法集資犯罪的被告人唐吉強、朱雲雷等50人提起公訴。鼎益豐團伙運作多年，先後以股權投資、虛擬貨幣等名目進行非法集資。

投資人數達50萬

主打「玄學投資」的深圳資產管理公司鼎益豐早年被曝出現兌付危機，債務預計超1300億元人民幣，50萬投資人恐面臨血本無歸。2024年11月，深圳市公安局福田分局發布通報，指鼎益豐大股東隋廣義、馬小秋涉嫌集資詐騙等犯罪，被採取刑事強制措施。

「以東方古典哲學價值投資理論體系為基礎」的鼎益豐創於2011年，資產管理規模逾千億，在港股及A股坐擁多家上市關聯公司。

隋廣義：上天為他點明燈

2024年，香港證監會今年對鼎益豐隋廣義等21人涉嫌操縱股份作法律程序，10月底取得法庭命令凍結當中11人的香港資產，合共63.5億元，以確保有足夠資產日後「回水」。



隋廣義自稱是北斗七星轉世，胸前有7顆痣，以北斗七星次序排列，而代表北極星的那顆痣是紅色的，「是上天為他點下的明燈」。在公開講話中，他決口不提金錢，而是不遺餘力地宣傳自己「慈悲入世」、「無我利他」、「一切為了國家和民族」。