鼎益豐︱隋廣義等30人涉集資詐騙遭提公訴 曾自稱「北斗七星」轉世
更新時間：18:54 2026-01-23 HKT
發佈時間：18:54 2026-01-23 HKT
發佈時間：18:54 2026-01-23 HKT
深圳市人民檢察院周五（23日）發布公告稱，該院近日對利用深圳市鼎益豐資產管理股份有限公司、香港鼎益豐國際控股集團有限公司及其關聯公司（以下合稱鼎益豐）在深圳等地實施非法集資犯罪的被告人隋廣義、馬小秋等30人，依法以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、洗錢罪、職務侵佔罪、偷越國（邊）境罪、提供虛假證明文件罪等向廣東省深圳市中級人民法院提起公訴。
相關新聞：道士股｜鼎益豐涉嫌集資詐騙1300億 大股東隋廣義被深圳警方拘留
同日，深圳市福田區人民檢察院也發布公告稱，近日已對利用鼎益豐在深圳等地實施非法集資犯罪的被告人唐吉強、朱雲雷等50人提起公訴。鼎益豐團伙運作多年，先後以股權投資、虛擬貨幣等名目進行非法集資。
投資人數達50萬
主打「玄學投資」的深圳資產管理公司鼎益豐早年被曝出現兌付危機，債務預計超1300億元人民幣，50萬投資人恐面臨血本無歸。2024年11月，深圳市公安局福田分局發布通報，指鼎益豐大股東隋廣義、馬小秋涉嫌集資詐騙等犯罪，被採取刑事強制措施。
相關新聞：鼎益豐︱「靈魂人物」隋廣義自稱「北斗七星」轉世 澳洲前總理陸克文等猛人站台
「以東方古典哲學價值投資理論體系為基礎」的鼎益豐創於2011年，資產管理規模逾千億，在港股及A股坐擁多家上市關聯公司。
隋廣義：上天為他點明燈
2024年，香港證監會今年對鼎益豐隋廣義等21人涉嫌操縱股份作法律程序，10月底取得法庭命令凍結當中11人的香港資產，合共63.5億元，以確保有足夠資產日後「回水」。
隋廣義自稱是北斗七星轉世，胸前有7顆痣，以北斗七星次序排列，而代表北極星的那顆痣是紅色的，「是上天為他點下的明燈」。在公開講話中，他決口不提金錢，而是不遺餘力地宣傳自己「慈悲入世」、「無我利他」、「一切為了國家和民族」。
最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
2026-01-22 13:57 HKT
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
2026-01-22 13:20 HKT
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
2026-01-22 16:55 HKT
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
2026-01-22 07:00 HKT
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
2026-01-22 11:46 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT