Picot奶粉︱法國Lactalis宣佈回收 中國官方籲民眾即停用
更新時間：15:33 2026-01-23 HKT
發佈時間：15:33 2026-01-23 HKT
法國乳製品龍頭企業拉克塔利斯集團（Lactalis，即蘭特黎斯）周三（21日）公布，發現原料供應商的成分可能含嘔吐型腸毒素，正回收多個批次的Picot品牌嬰幼兒配方奶粉，包括中國和台灣在內18個國家和地區。
中國海關總署周四（22日）在官網通報，中國目前暫未發現Picot品牌嬰幼兒配方奶粉進口記錄。海關總署進出口食品安全局提醒消費者，立即停止使用個人通過攜帶、代購等方式可能保有的涉事產品，並密切關注拉克塔利斯公司的後續召回進展，安全理性作出消費選擇。
