網戀陷阱︱川男為愛貸款投資 挖空書籍藏6萬現金圖寄「女友」

四川有廚師為結束做「單身狗」，在交友軟件上找到「女友」，為共築未來幸福，廚師網貸6萬元打算給「女友」投資，還為避開平台交易風險控制，還把書本挖空收藏現金寄出，幸警方及時發現，阻止事主被騙。

廚房「單身狗」網上找女友

四川眉山市洪雅縣廚師杜某，由於工作性質，難以結交異性，2025年底經交友軟件，認識到1名長相甜美的女子，對方每日噓寒問暖，兩人情感迅速升溫，發展為男女朋友關係。

杜某將書本挖空準備給「女友」投資。抖音＠眉山探

結束單身的杜某，聊天中得知，「女友」在證券公司任職高管，常有「內幕消息」賺了不少錢，還主動讓杜某看她的投資戶口有上百萬元的餘額。

「女友」隨即慫恿杜某加入投資賺高額回報，供二人未來幸福生活作本錢。杜某被「女友」的幸福藍圖說動，於是網貸6萬元作啟動資金。

由於「女友」指，「線下充值不僅收益更高，還能規避平台交易風控稽核」，著杜某將貸款取現寄給「平台指定工作人員」，以避開快遞核查大額現金，會更加安全。

杜某於是買了3本厚厚的書，把中間挖開放入現金。幸好快遞公司在安檢包裹時，發現書本異常退回。

「女友」隨即表示會安排「平台專員」上門收取現金。幸警方接獲消息，及時趕及在「專員」上門，向杜某說明他身陷網戀騙局，成功保住他的血汗錢。