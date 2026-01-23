SIM卡土炮煉出191克黃金？ 廣東男現身揭真相︱有片

全球金價創新高，有人竟靠廢品中提煉出黃金。內地傳媒報道，廣東日前有男子成功利用一堆舊手機SIM卡，經過複雜工序後，成功煉出191.73克黃金，以目前金價計算，大約值22.4萬元。

網上流傳當事人煉金的影片，更引起網民關注。《瀟湘晨報》報道，舊SIM卡提煉成黃金，即時引起網民關注。但有關博主「客家煉金師-橋」表示，自己確實是基於電子廢料中貴金屬回收的實拍記錄，但網絡部分資料不完全準確。

10萬張SIM卡提煉1克黃金

由於SIM卡芯片中含金量極低（通常每張卡僅含有 0.02 克左右的黃金，甚至更少），有網民計算，要提煉1克的黃金，可能就要10張SIM卡。「客家煉金師-橋」指出，黃金並非來自「單一、完整的普通SIM卡」，而是來源於通信電子領域中的芯片類鍍金廢料集合。網絡上流傳「191.73克」，是某一批次成品的稱重數據，但在傳播過程中被簡化成「用 SIM卡煉金」。



「客家煉金師-橋」則表示，按普通SIM卡含金量推算出10萬張SIM卡才能提煉1克金，計算方式不適合他例子。

就提煉所使用的原料及最終煉出的黃金重量，博主回應稱，「我們是以kg算的，不按張數。當時的重量我記得是接近2噸的廢料。普通人收集的SIM因為數量有限，金的含量微乎其微。」



他強調：「這次是貴金屬回收行業中，對特定電子廢料進行合規提煉的過程，記錄視頻的初衷是展示工藝和回收價值，而非製造噱頭。」