SIM卡土炮煉出191克黃金？ 廣東男現身揭真相︱有片
更新時間：21:30 2026-01-23 HKT
發佈時間：21:30 2026-01-23 HKT
發佈時間：21:30 2026-01-23 HKT
全球金價創新高，有人竟靠廢品中提煉出黃金。內地傳媒報道，廣東日前有男子成功利用一堆舊手機SIM卡，經過複雜工序後，成功煉出191.73克黃金，以目前金價計算，大約值22.4萬元。
相關新聞：金價飆升｜福建金店爆劫案 雌雄悍匪電擊毆打女店主｜有片
網上流傳當事人煉金的影片，更引起網民關注。《瀟湘晨報》報道，舊SIM卡提煉成黃金，即時引起網民關注。但有關博主「客家煉金師-橋」表示，自己確實是基於電子廢料中貴金屬回收的實拍記錄，但網絡部分資料不完全準確。
10萬張SIM卡提煉1克黃金
由於SIM卡芯片中含金量極低（通常每張卡僅含有 0.02 克左右的黃金，甚至更少），有網民計算，要提煉1克的黃金，可能就要10張SIM卡。「客家煉金師-橋」指出，黃金並非來自「單一、完整的普通SIM卡」，而是來源於通信電子領域中的芯片類鍍金廢料集合。網絡上流傳「191.73克」，是某一批次成品的稱重數據，但在傳播過程中被簡化成「用 SIM卡煉金」。
「客家煉金師-橋」則表示，按普通SIM卡含金量推算出10萬張SIM卡才能提煉1克金，計算方式不適合他例子。
就提煉所使用的原料及最終煉出的黃金重量，博主回應稱，「我們是以kg算的，不按張數。當時的重量我記得是接近2噸的廢料。普通人收集的SIM因為數量有限，金的含量微乎其微。」
他強調：「這次是貴金屬回收行業中，對特定電子廢料進行合規提煉的過程，記錄視頻的初衷是展示工藝和回收價值，而非製造噱頭。」
最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
2026-01-22 13:57 HKT
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
2026-01-22 13:20 HKT
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
2026-01-22 16:55 HKT
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
2026-01-22 07:00 HKT
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
2026-01-22 11:46 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT