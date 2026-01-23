精神病女碩士失蹤13年誕4子女 「夫」免捱告2村民涉7次強姦待判

山西女碩士卜某因精神病走失十多年，期間與男子張某軍同居生下3子女，男方後以約4萬人民幣將孩子送養。女碩士被尋回後，張某軍以涉嫌強姦等罪被刑事拘留。早前，檢方以組建家庭為目的，「情節輕微，危害不大」，不起訴張某軍，但兩名村民則因7次強姦女受害人被起訴。

無性自衛能力

據《揚子晚報》報道，卜某的兄長卜先生日前表示，卜某患精神分裂症，2009年3月至6月在精神病院治療。2011年後走失，13年後被尋回，已與晉中市和順縣張某軍同居並生下4名子女（其中1人夭折）。事後，張某軍涉嫌強姦被刑事扣留。卜某經山西省精神疾病司法鑑定中心鑑定，無性自衛能力。

相關新聞：精神病患女碩士走失15年已為人母 涉案「收留者」被刑拘

卜先生指，檢察院去年12月底以《不起訴決定書》通知他案件結果。

檢方指，卜某走失後於2011年7月底，遇見張某軍並跟他回家生活，兩三個月後二人熟悉後發生性行為，共同生活直至案發。

收4萬元送養孩子

卜某與張某軍同居後，於2013年起先後生下4名子女，但有1人夭折。張某軍考慮到家庭生活困難實在無力撫養，以4萬元將1名孩子送養他人。

決定書指，卜某因精神病無法謀生及獨立生活，靠張某軍務農打工及負責家務。卜某常到村中小賣部買零食，或者在村中與村民閒聊，行動完全自由。未發現張某軍對卜某有虐待行為。

檢察院認為，被不起訴人張某軍與卜某發生性關係並育有子女，與強姦犯罪行為存在本質區別，主觀上是為了和卜某組建家庭共同生活，第一次發生性關係是在見面後兩三個月，雙方逐漸熟悉之後，此後張某軍一直照顧卜某日常起居，熟悉了解卜某的生活習慣及喜惡，雙方處於穩定的同居生活狀態。張某軍因生活困難將子女送養他人屬於民間送養。上述行為情節顯著輕微，危害不大，不認為是犯罪。決定對張某軍不起訴。

不過，張某軍的兩名同村村民因涉嫌多次強姦卜某被檢方公訴，案件於去年年底開庭，目前尚未宣判。

精神異常不懂反抗性侵

卜先生指，自接回妹妹回家後，情況大有改善，已具自理能力，但仍需到醫院治療。卜家亦經常在網上分享照顧卜某的生活短片。

同案一份起訴書指，村民張某國及張某林，於2020年至2024年間，在明知受害人卜某精神異常，不能正確表述自己意願，與卜某發生7次性關係。其中一次，張某林被張某的孩子和同學看到後離開；另一次，張某林被張某從隔壁房中出來看到並斥責後離開。

張某國2022年農曆6、7月某日，酒後為滿足性慾，猥褻卜某女兒，直至聽到男戶主回家才離開。

和順縣檢察院以強姦罪，追究張某林、張某國刑事責任。案件已經開庭，正等待宣判結果。