深圳地鐵｜兩女生車廂玩活蛇乘客嚇壞 網民：如何過安檢？
更新時間：07:30 2026-01-24 HKT
發佈時間：07:30 2026-01-24 HKT
內地有網友周三（21日）發布視頻表示：在深圳地鐵車廂內看到2名女學生疑似將寵物蛇拿在手上玩耍，相關話題衝上微博熱搜。
活體動物能帶進站嗎？
據深圳廣電「第一現場」報道，有網友發布視頻稱，深圳地鐵車廂內兩名女學生疑似手持活體寵物蛇玩耍，蛇影扭動間乘客紛紛閃避，引發輿論嘩然。收到乘客舉報後，深圳地鐵客服人員回應稱：除了執行任務的軍犬、警犬和導盲犬，其他動物都是禁止攜帶進站的。如果發現寵物蛇乘客可以來電反映，會通知現場工作人員進行處理。
事件曝光後引發不少網友熱議，大部分人都覺得女生在車廂拿蛇出來玩的行為「嚇人」、「離譜」；亦有人質疑她是如何通過安檢進入地鐵的。
有網友問：用書包或者籠子裝著「毛孩子」，是否就可以帶上地鐵呢？答案是不行的。根據地鐵客服回應，地鐵是公共場所，且人流密集，寵物主人眼中呆萌的「小可愛」，可能會對其他乘客造成困擾。而且攜帶寵物、家禽等活體動物進站乘車，一旦不慎讓牠們跑到設備區或軌行區，可能會造成地鐵故障或晚點，影響其他乘客的安全、正常出行。
