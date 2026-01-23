Pop Mart「電子木魚」爆紅 隱藏款炒高逾2倍｜有片

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泡泡瑪特（Pop Mart）今年1月推出的「PUCKY敲敲系列」毛公仔掛件盲盒，因輕拍即可發出清脆木魚聲，被網友戲稱為「電子木魚」，短短數日便席捲社交網絡，官網售罄、二手被炒高2倍多。產品爆紅，22日午後，Pop Mart(09992.HK)股價漲幅一度超6%，截至收盤上漲5.97%，市值攀升至2764億港元。

股價一度大漲6%

據內媒「紅星新聞」報道，「PUCKY敲敲系列」為軟膠毛公仔掛件，該系列盲盒採用6款常規角色 + 1款隱藏款的配置，單盒售價為99元（人民幣，下同），整盒（6個）售價為594元。產品核心亮點在於輕拍頭部即可發出清脆逼真的木魚聲效，每款還標註「財富+1」、「快樂+1」、「智慧+1」等吉祥寓意，契合了當下年輕人用輕鬆方式緩解情緒的需求，被封為「打工治癒神器」。

相關新聞：PopMart萬聖節系列開售 隱藏款「月影假面」被炒高逾¥2000

另據「界面新聞」，目前，該系列產品在官方App顯示已售罄。某電商平台上潮玩店舖售賣的隱藏款「成功+1」售價為327元左右，被炒高2.3倍。此外，在二手交易平台上，該系列的普通款溢價不高，賣家售價普遍在90多到100元，但隱藏款標價多在245元及以上。

自2025年底開始，泡泡瑪特旗下的「Labubu」從「一娃難求」開始「跌落神壇」，市場價格逐漸「崩盤」，「泡泡瑪特開始五折甩賣」的話題連續多日「洗板」。在閑魚等二手交易平台上，Labubu退坑出貨的人不在少數，包括個人賣家出、黃牛賣家清庫存，都擔心過氣的玩偶最終砸到自己手裡。

而「PUCKY敲敲系列」電子木魚的走紅，顯示泡泡瑪特又精準捕捉到了年輕人情緒需求，將抽像解壓需求轉化為具象潮玩，使其再次成為社交平台熱門打卡單品。

