卞立新任外交部駐澳門特派員 原任幹部司司長
更新時間：09:45 2026-01-23 HKT
據新華社消息，中央人民政府決定，任命卞立新（女）爲外交部駐澳門特別行政區特派員公署特派員，免去劉顯法的外交部駐澳門特別行政區特派員公署特派員職務。
公開資料顯示，卞立新原任外交部幹部司司長，此次晉升為副部級。她歷任中華人民共和國駐洛杉磯副總領事，外交部幹部司副司長、巡視工作領導小組辦公室主任等職。62歲的劉顯法預料退休。
外交部駐澳門特別行政區特派員公署，是中華人民共和國外交部在澳門特別行政區設立的機構。其宗旨是：貫徹落實「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治方針，嚴格按照基本法辦事，執行中央人民政府的外交政策，維護國家主權和利益，保護澳門同胞在海外的合法權益，促進澳門特別行政區的長期繁榮穩定和發展。
