打工仔悲歌｜周末返工途中猝死 32歲IT男搶救時還被拉入工作群

內地近年不時傳出程序員因工時長、工作壓力大過勞致死事件。2025年11月底在廣東一名32歲程序員周六前往公司加班途中，在電梯內暈倒猝死。他在醫院搶救時，仍不斷收到工作訊息。醫院宣布程序員死亡後8小時，仍收到短訊稱「驗貨過不了，要把這個改下」。目前死者所屬公司已向當地人力資源和社會保障局提交工傷認定申請並獲受理。

程序員妻子發聲

河南《大河報》周四（22日）報道，程序員妻子李女士（化姓）在社交媒體發文稱，曾連續多日在晚上9時至10時催促丈夫下班回家。她說「以往每到晚上9點許，我都會看你車子定位，看你如果還在公司，我就知道你肯定被工作麻痺到忘記幾點了」。

相關新聞：打工仔悲歌︱去廁所被計時？ 網傳南京公司向違規者罰¥450蚊

猝死程序員高廣輝的醫療急救病歷中，提及「程序員、經常熬夜」。生前轉院至廣東省第二中醫院後，病歷標註「患者家屬訴患者為程序員，平時工作強度大壓力大」。

據稱，高廣輝是河南人，跟隨父母到廣東生活，童年時曾撿垃圾賺取零用錢，大學就讀於軟件學院，多次兼職緩解經濟拮据，與同校的女朋友結婚，至今未有子女。他在日記曾寫「命運和挫折讓我慢慢成長」。高廣輝讀書時見義勇為，曾和同學制伏小偷。

相關新聞：打工仔悲歌｜惠州街頭多人爬行學狗叫 社區：公司團建活動｜有片

工傷申請已被受理

高廣輝其後晉升為部門經理，猝死前一周的工作日，最早回家時間為晚上9時38分，最晚為10時47分。報道引述其妻回憶，2025年11月29日上午，高廣輝早上起得很早，當時已說有點不適，更坐在客廳地上，說好像暈倒了，站不起來了，還說自己好像失禁。

李女士決定帶他去醫院，當時他還把電腦帶上，打算有機會的話在醫院工作，但在電梯內已經暈倒，送至廣東省第二中醫院搶救無效。

李女士認為，高廣輝是在工作時突發疾病後去世。他所在的公司已向廣州市黃埔區人社局提交工傷認定申請，人社局已受理該申請。