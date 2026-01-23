浙江景區驚現「開龍眼」奇觀 雙眼皮眼神深邃｜有片

內地網絡一段有關浙江雁蕩山大龍湫景區、名為「開龍眼」的航拍影片爆紅，播放量已突破200萬次。片段中，因水位下降而暴露的潭底巖壁與殘存水域巧妙組合，形成一隻栩栩如生的「眼睛」，令人歎為觀止。

資深導遊無人機拍攝

據《封面新聞》報道，這隻「龍眼」整體輪廓極為清晰，潭中央殘留的深綠色水域形成深邃的「瞳孔」，淺米色與灰褐色岩壁構成「眼白」，上方深色岩石凹陷則形似「上眼瞼」褶皺。整隻「眼睛」鑲嵌在灰白色崖壁底部，與下方深綠樹林形成鮮明對比，立體感十足。不少網友笑稱，這還是一隻擁有「雙眼皮」的龍眼。

另據《溫州晚報》報道，拍攝者「林林」在雁蕩山擔任導遊23年，是這一獨特視角的首位發現者。她表示，原本水位充沛時，「龍眼」輪廓就已顯現，一汪藍色潭水讓遊客都說像外國人的眼睛。1月17日下午她上山時，發現近期持續少雨導致潭水大幅退縮，原本隱於水下的岩層結構顯露無遺，「開龍眼」景象愈發逼真，便用無人機記錄下這一畫面。

為了找到最佳拍攝位置，「林林」付出不少功夫。她先後走錯3條路才發現這條隱蔽路線，爬到約200多米高的觀景處全程約1小時，但最後一段兩側是懸崖峭壁，非常危險。

浙江雁蕩山大龍湫景區位於浙江省溫州市樂清市雁蕩山風景名勝區內，是國家級自然景觀，以單級落差197米的「天下第一瀑」聞名。

影片發布後引發全網熱議。有網友感慨表示，老家的大龍湫去了無數次，第一次發現它竟是一隻眼睛，還是「內雙」。還有人留言稱，活了30多年，頭回見到大龍湫「睜眼」，原來換個角度看，美得如此震撼。「林林」透露，許多外地遊客私訊詢問具體位置，還有不少人專程到現場取景。景區方面提醒，觀景路線部分路段存在安全隱患，遊客前往時需注意安全，切勿擅自攀爬未開發區域。

