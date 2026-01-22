U23亞洲盃｜決賽中日大戰「中國人免門票」？ 中國總領館提醒：不實信息

U23歲男足國家隊周二（20日）在沙特阿拉伯吉達舉行亞洲盃半決賽，以3比0完勝越南，首次晉身這項賽事的決賽，將於周六（24日）晚與日本爭奪冠軍。對戰越南賽後，部分內地自媒體稱決賽「中國人免門票」、「持中國護照即可入場觀賽」。中國駐沙特阿拉伯吉達總領事館發文闢謠。

總領事館周三（21日）晚在官網表示「U23男足亞洲盃決賽即將於1月24日在沙特吉達舉行。國內外各地球迷熱情高漲，紛紛表達來現場觀賽的強烈意願。亞足聯與沙特足協為回饋中國球迷，此前已通過領區中國僑團向在沙華僑華人、中資企業機構和留學生等贈送少量門票。」

總領事館也提到，個別自媒體發布所謂「中國人免門票」、「持中國護照即可入場觀賽」等，均為不實信息，並建議中國球迷提前通過官方途徑獲取戴賽事門票，提前做好行程安排。