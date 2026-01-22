Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

U23亞洲盃｜決賽中日大戰「中國人免門票」？ 中國總領館提醒：不實信息

即時中國
更新時間：11:15 2026-01-22 HKT
發佈時間：12:00 2026-01-22 HKT

U23歲男足國家隊周二（20日）在沙特阿拉伯吉達舉行亞洲盃半決賽，以3比0完勝越南，首次晉身這項賽事的決賽，將於周六（24日）晚與日本爭奪冠軍。對戰越南賽後，部分內地自媒體稱決賽「中國人免門票」、「持中國護照即可入場觀賽」。中國駐沙特阿拉伯吉達總領事館發文闢謠。

相關新聞：U23亞洲盃｜國足挫越南首闖決賽 主教練安東尼奧：戰術改變為勝負關鍵

總領事館周三（21日）晚在官網表示「U23男足亞洲盃決賽即將於1月24日在沙特吉達舉行。國內外各地球迷熱情高漲，紛紛表達來現場觀賽的強烈意願。亞足聯與沙特足協為回饋中國球迷，此前已通過領區中國僑團向在沙華僑華人、中資企業機構和留學生等贈送少量門票。」

總領事館也提到，個別自媒體發布所謂「中國人免門票」、「持中國護照即可入場觀賽」等，均為不實信息，並建議中國球迷提前通過官方途徑獲取戴賽事門票，提前做好行程安排。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
5小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
15小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
18小時前
「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎
「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎
影視圈
13小時前
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
影視圈
12小時前
格陵蘭之爭｜特朗普多次將格陵蘭誤稱冰島 稱美國將永久參與格島礦產權益
即時國際
5小時前
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
01:17
駐天津處主任鄭震生被炒 政制局：有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
政情
13小時前
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT