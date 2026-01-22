深圳灣及蓮塘新設口岸進境免稅店 內地共增41間

國家財政部、商務部、文化和旅遊部、海關總署、稅務總局聯合印發《關於口岸進境免稅店有關事宜的通知》（以下簡稱《通知》），宣布在全國新設41個口岸進境免稅店，包括深圳灣和蓮塘口岸。

新設41個口岸進境免稅店

此外，在「繼續設立」的口岸進境免稅店中，還包括位於深圳蛇口郵輪中心、深圳機場福永碼頭、羅湖口岸、皇崗口岸、文錦渡口岸。

《通知》提出，在武漢天河國際機場等41個口岸各新設一間口岸進境免稅店，大幅增加了國家口岸進境免稅店的數量，令口岸進境免稅店覆蓋範圍更廣泛。同時，對於一些經營合同即將或者已經到期、所處口岸客運功能發生變化的口岸進境免稅店，則作調整優化。

口岸進境免稅店是設立在對外開放的機場、水運或者陸路口岸隔離區內，屬按規定向進境旅客銷售免稅商品的商店。本次設立調整口岸進境免稅店，旨在進一步便利進境旅客免稅購物消費，充分發揮免稅店支持提振消費的作用，促進免稅商品零售業務健康有序發展。