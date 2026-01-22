李亞鵬口碑一夜翻轉 為何由飽受質疑商人變「俠之大者」？

近日演員李亞鵬拍視頻稱，名下負責救助唇齶裂兒童的嫣然醫院面臨財困，或因無法交租倒閉。隨後網上掀起愛心捐款潮，短短幾日間籌款超過2400萬元（人民幣，下同），李亞鵬直播間1周內人數翻十倍，其帶貨茶具銷售額超過500萬。從經商能力飽受質疑的商人變成「俠之大者」，李亞鵬一夜間口碑反轉，他回應稱，近期直播所得將全數捐給嫣然醫院。

嫣然醫院引捐款潮

因女兒李嫣天生唇齶裂，後經多次手術成功康復，李亞鵬與知名女歌手、前妻王菲於2012年共同創辦「嫣然天使基金會」、「嫣然天使兒童醫院」，以期幫助更多狀況相似的兒童。兩人離婚後，基金會與醫院均由李亞鵬運營。1月14日李亞鵬發視頻稱，醫院累計完成1.1萬餘台唇顎裂手術，超7000名患兒享受全額免費治療，如今房東要將租金翻倍上調至1000萬元，醫院恐無力承擔。

事件引發全網關注，連日來千萬網友向相關愛心計劃捐款。當當網創始人李國慶17日宣布，將資助100個唇齶裂兒童手術，手術費、差旅費都由他報銷。衛龍、豪士、俊小白、霞湖世家等多間企業也合計豪捐超過百萬。同時也有網友發現，王菲連續十年以匿名捐贈人身份向嫣然天使基金會共計捐款3268萬，引發輿論熱議。

線下到嫣然醫院捐款的民眾同樣絡繹不絕。北京市民張阿姨告訴《現代快報》，自己已捐過款，還幫在大連的妹妹代捐了，「才知道醫院是通過基金會免費給孩子做手術，盡一點綿薄之力」。到京出差的香港市民高先生也專程打車趕來捐款，他稱醫院持續救助兒童十幾年，「說明真的是好好在做這個事情，確實是下了工夫的，希望能堅持下去吧。」

抖音帳號漲粉超160萬

1周內，李亞鵬抖音帳號漲粉超過160萬，直播間觀看人次和銷售額也翻了至少十倍。其帶貨的茶具品牌「見山燒」17日銷售額超500萬元，品牌方發公告稱，因銷售遠超預期，為確保產品品質與客戶體驗，將停售約30天。中國紅十字基金會前日消息指，目前嫣然天使基金的額度已達上限，已停止捐贈，近期暫時不會開放。前晚李亞鵬發視頻回應稱，從沒收到過這麼多禮物，感謝大家，近期直播收到平台分帳金額29萬元，已全部捐給醫院。

李亞鵬是內地知名男演員，曾以《笑傲江湖》的令狐沖一角走紅全網。2010年他宣布息影轉而經商，近年來頻頻被質疑是「商業黑洞」。知名調查記者王志安近日也在X平台質疑稱，嫣然醫院是間普通二級醫院，95%的業務都與救助手術無關，在每年能拿到上百萬捐款情況下仍連年虧損，「為啥把經營不善導致的虧損，說成是因為公益付出導致的？」