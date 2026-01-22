Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李亞鵬口碑一夜翻轉 為何由飽受質疑商人變「俠之大者」？

即時中國
更新時間：08:54 2026-01-22 HKT
發佈時間：08:53 2026-01-22 HKT

近日演員李亞鵬拍視頻稱，名下負責救助唇齶裂兒童的嫣然醫院面臨財困，或因無法交租倒閉。隨後網上掀起愛心捐款潮，短短幾日間籌款超過2400萬元（人民幣，下同），李亞鵬直播間1周內人數翻十倍，其帶貨茶具銷售額超過500萬。從經商能力飽受質疑的商人變成「俠之大者」，李亞鵬一夜間口碑反轉，他回應稱，近期直播所得將全數捐給嫣然醫院。

嫣然醫院引捐款潮

因女兒李嫣天生唇齶裂，後經多次手術成功康復，李亞鵬與知名女歌手、前妻王菲於2012年共同創辦「嫣然天使基金會」、「嫣然天使兒童醫院」，以期幫助更多狀況相似的兒童。兩人離婚後，基金會與醫院均由李亞鵬運營。1月14日李亞鵬發視頻稱，醫院累計完成1.1萬餘台唇顎裂手術，超7000名患兒享受全額免費治療，如今房東要將租金翻倍上調至1000萬元，醫院恐無力承擔。

相關新聞：王菲前夫｜李亞鵬欠債風波口碑反轉 網友捐款1600萬救嫣然醫院

事件引發全網關注，連日來千萬網友向相關愛心計劃捐款。當當網創始人李國慶17日宣布，將資助100個唇齶裂兒童手術，手術費、差旅費都由他報銷。衛龍、豪士、俊小白、霞湖世家等多間企業也合計豪捐超過百萬。同時也有網友發現，王菲連續十年以匿名捐贈人身份向嫣然天使基金會共計捐款3268萬，引發輿論熱議。

線下到嫣然醫院捐款的民眾同樣絡繹不絕。北京市民張阿姨告訴《現代快報》，自己已捐過款，還幫在大連的妹妹代捐了，「才知道醫院是通過基金會免費給孩子做手術，盡一點綿薄之力」。到京出差的香港市民高先生也專程打車趕來捐款，他稱醫院持續救助兒童十幾年，「說明真的是好好在做這個事情，確實是下了工夫的，希望能堅持下去吧。」

抖音帳號漲粉超160萬

1周內，李亞鵬抖音帳號漲粉超過160萬，直播間觀看人次和銷售額也翻了至少十倍。其帶貨的茶具品牌「見山燒」17日銷售額超500萬元，品牌方發公告稱，因銷售遠超預期，為確保產品品質與客戶體驗，將停售約30天。中國紅十字基金會前日消息指，目前嫣然天使基金的額度已達上限，已停止捐贈，近期暫時不會開放。前晚李亞鵬發視頻回應稱，從沒收到過這麼多禮物，感謝大家，近期直播收到平台分帳金額29萬元，已全部捐給醫院。

李亞鵬是內地知名男演員，曾以《笑傲江湖》的令狐沖一角走紅全網。2010年他宣布息影轉而經商，近年來頻頻被質疑是「商業黑洞」。知名調查記者王志安近日也在X平台質疑稱，嫣然醫院是間普通二級醫院，95%的業務都與救助手術無關，在每年能拿到上百萬捐款情況下仍連年虧損，「為啥把經營不善導致的虧損，說成是因為公益付出導致的？」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
12小時前
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
2小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
15小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
政情
10小時前
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
影視圈
9小時前
「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎
「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎
影視圈
10小時前
格陵蘭之爭｜特朗普：與北約達成協議框架 撤回歐洲關稅威脅
格陵蘭之爭｜特朗普：與北約達成協議框架 撤回歐洲關稅威脅
即時國際
14分鐘前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
時事熱話
16小時前