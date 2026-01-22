河南14歲少年遭繼母生父虐待亡  死時穿紙尿褲肝壞死肺出血

周二（20日）河南安陽市的張女士向媒體反映，她14歲的侄子張砷（化名）長期遭受親生父親與繼母虐待，2025年中秋節不幸離世。安陽市官方周三（21日）通報，事件發生後，張砷生父投案自首，其繼母有重大作案嫌疑，現已被公安機關控制。

據張女士說，張砷死的時候，穿著紙尿褲，肝壞死、肺出血，肋骨高高凸起。根據警方的說法，這是長期被虐待、不給飯吃導致的結果。她是11月才知道侄子已死。

1月21日，河南省安陽市龍安區聯合工作組發布情況通報：有媒體發布「14歲少年被曝遭生父繼母長期虐待離世 河南安陽多方回應」相關報道。經查，2025年10月5日，我區某小區發生刑事案件，造成受害人張某某死亡。

案發後，張某（張某某父親）投案自首，公安機關依法對其采取刑事強制措施。鑒於案件涉及未成年人，區成立了由公安、婦聯等部門組成的聯合工作組。1月20日，張某某死亡原因鑒定報告出來後，結合前期偵查，發現李某某（張某某繼母）有重大作案嫌疑，現已被公安機關控制，案件正在進一步偵辦中。