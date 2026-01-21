新疆網紅局長賀嬌龍墮馬亡 網民籲立雕塑獲文旅局上報
新疆「網紅局長」賀嬌龍日前不幸墮馬離世，許多網民致電地方政府希望為她立雕塑，昭蘇文旅局表示已將群眾建議上報縣委縣政府。
年僅47歲的新疆維吾爾自治區農產品品牌建設與產銷服務中心主任賀嬌龍，上周三（14日）在拍攝工作中意外墮馬去世，引發網民哀悼。
據《南方都市報》報道，賀嬌龍離世後，許多網民反映，希望她曾長期任職、並靠拍視頻「帶火」的新疆昭蘇縣能為她建立雕塑，紀念她為昭蘇作出的貢獻。
報道列舉微信上「新疆發布」視頻號《未曾遠離——送別賀嬌龍》這則視頻的評論區，點讚最高的留言為，「在昭蘇建一座賀嬌龍身披紅色斗篷策馬揚鞭的雕塑，永遠紀念賀主任為宣傳新疆助農公益的傑出貢獻！」。
昭蘇縣文旅局工作人員周二（20日）回覆南都致電時表示，「很多群眾給我們打電話反饋，希望為賀嬌龍設立雕像或者畫像」。對方透露，目前已經向縣委縣政府反映了此事，正在等待後續安排。
據中國全國城雕委辦公室，城市建立雕塑需按照《城市雕塑建設管理辦法》實施，由建設單位向城市雕塑管理機構申請立項。申請立項材料應包括雕塑題材、建設規模、經費預算、經費來源以及當地城市規劃主管部門的選址意見等。
此外，新疆日報在其官微發布文章《聊聊網友呼籲為賀嬌龍立塑像這件事》中表示，為一個人立塑像，是牽引全社會目光的大事情，必須依法依規，慎之又慎。設立塑像從來都不是小事。它不是簡單的公共藝術，也不是應景的視覺呈現，它從來都和歷史見證、社會需要、文化傳承、精神賡續有深刻關聯，更是上下同欲、同頻共振的結果。
