廣東最大︱南沙方艙醫院土地拍賣 料總投資額達261億人民幣

廣東最大的方艙醫院舊址，20日被掛牌拍賣，涉及總面積逾87萬平方米，起標總價約17.8億（人民幣，下同），未來擬用於汽車零件、人工智能、低空經濟及新材料等產業，預計總投資額涉及261億。

發展人工智能低空經濟

據南方都市報報道，廣州公共資源交易中心20日掛牌拍賣11宗土地，當中10宗為工業用地，全部位處南沙，而由廣東最大的方艙醫院舊址南沙方艙醫院分割出來的6宗拍賣土地，總面積87.0873萬平方米，掛牌起始總價為17.8164億元。

2025年春季起清空的南沙方艙醫院舊址土地，按最新規劃，將匯入汽車零部件、人工智慧、低空經濟、新材料、未來產業、戰略性新興產業、生產性服務業和先進製造產業等。要求土地競得人或其關聯公司應具備開發3個或以上不同產業類型的產業園區經驗，具備超過50萬平方米的產業園載體開發經驗。要求在拿地12個月內動工開發建設。

報道指，上述6宗的工業用地，累計總投資額達到261億元。拍賣結果將在2月24日（大年初八）上午揭曉。

公開資料顯示，南沙方艙醫院位於南沙區萬頃沙鎮，總用地面積814658平方米，建築面積547131平方米。

南沙方艙醫院整體採用輕鋼整合房屋的快速安全建造方式，2022年11月14日動工，至11月25日凌晨交付使用。同年12月7日「新十條」防疫措施頒布後，項目空置至今。