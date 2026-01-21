Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

暴雪夜戶外離奇捱凍8小時 安徽女險變人形冰雕

更新時間：18:30 2026-01-21 HKT
發佈時間：18:30 2026-01-21 HKT

強勁寒流正影響中國廣泛地區，安徽有女子離奇在落大雪的郊外，逗留長達8小時，被發現時已凍得像是冰雕假人，要警方協助救出。

據平安龍子湖消息，安徽蚌埠警方，20日接警指，有女子在徹夜落大雪的淮河大壩，通宵流連凍足8小時，擔心有危險。

警方抵達淮河大壩時搜索，發現遠處有一具可疑的假人，在抵近觀察下，才知道是涉事女子，由於對方已通宵在寒風大雪環境中逗留，已被凍僵，仿如冰雕般站在積雪當中，無力自救離開。

警方於合力將女事主從積雪中拉出，並協助她上開有暖氣的警車上，讓其回溫。

經急救醫生初步檢查，在雪地凍足一晚的女事主並無大礙，經了解，她於19日晚11時開始，在落大雪的現場，原因仍在調查中。

 

