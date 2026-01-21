上班是法務下班變小偷 超市CCTV揭發「偷車厘子慣犯」

北京市朝陽區近日一間超市發現「偷車厘子慣犯」，閉路電視錄下一名女子不止一次盜竊車厘子。店方報警後，朝陽警方調查發現，作案女子竟是一名月收入不低的公司法務，目前嫌疑人已被警方刑事拘留。

撕標價紙另藏手提袋

據超市閉路電視畫面顯示，該女子專挑無人角落拆開商品包裝盒，將裡面的車厘子倒進自己的隨身手提袋中，其餘選購商品則正常結賬，試圖掩人耳目。

超市負責人王姓老闆說，這名女子並非初犯，「我們發現她的這種行為不止一次。」他指出，對方最初僅偷竊小盒藍莓，得手後越來越誇張，有次甚至一口氣偷走3盒車厘子、1個木瓜，散裝乾果、餅乾等商品也不放過。王姓老闆表示，等到超市正式察覺異常並報警時，該女子已累計作案6次偷車厘子。

原來，女子經常去住處附近的超市買東西，一個月前的一天，她像往常購物，回家後卻感覺比預想的要便宜，於是核對了一下收據。她發現購物袋裡有一個貨品標籤缺失，她結賬時沒有注意，收銀員估計也沒有注意，出超市門時也沒有響鈴，因此這個貨品並沒有結賬。發現這個漏洞後，她就產生了佔小便宜的僥倖心理，之後幾次到超市購物，都以類似手法犯案。

令人意外的是，該女子在公司擔任法務職務，有經濟能力正常消費這些商品。案發後，女子追悔不已，主動提出「以一賠十」的方式退賠，希望獲得超市諒解。不過，這名女子仍難逃法網，因觸犯涉嫌盜竊罪已被警方逮捕，案件仍在進一步調查。