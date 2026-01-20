Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

福建12歲小女孩慘遭虐死 冷血繼母許金花被執行死刑

2026-01-20
2026-01-20

2023年11月，福建12歲小女孩琪琪慘遭繼母許金花及生父虐待致死。駭人案情震驚全國。央視新聞報道，近日，最高人民法院對被告人許金花故意殺人、虐待復核一案依法作出裁定，核准許金花死刑。2026年1月20日上午，莆田市中級人民法院依法對罪犯許金花執行了死刑。

2025年4月，法院一審宣判，繼母許某花被判處死刑，生父劉江被判處有期徒刑五年半。11月11日，福建省高級人民法院對其上訴維持原判。

生父被判囚5年

內地紅星新聞之前報道，琪琪生母白女士表示，女兒2011年出生，自己與劉某離婚後，2017年劉某和一福建籍女子許金花再婚，女兒隨劉某生活。前夫一直阻撓自己見女兒。

相關新聞：福建女孩虐死案二審︱生母揭12歲愛女臨死時僅20KG 盼法院判前夫死刑

琪琪一直飽受虐待。紅星新聞
琪琪一直飽受虐待。紅星新聞
公安指，琪琪身體多處受不同程度創傷。紅星新聞
公安指，琪琪身體多處受不同程度創傷。紅星新聞
琪琪被繼母關在廁所內17天。紅星新聞
琪琪被繼母關在廁所內17天。紅星新聞

直到2024年的某一天，白女士接到法院通知，才得知早在2023年年底，女兒因被繼母關在廁所17天，遭到虐待而死。

報道指出，一審判決書顯示，2020年，就有鄰居發現琪琪渾身是傷，躲在寺廟求助。公安機關證實，自2020年7月1日以來，多次接到與琪琪有關的匿名求助電話並出警，原因是琪琪離家出走、有小孩在超市偷東西、有小孩走來走去等。

鄰居曾發現琪琪身體有瘀青和傷口，琪琪只是說自己做錯事所以被家裡打。 2023年9月，琪琪輟學，並寫下「我自願退學，後果自負」。

琪琪死前僅20多公斤

相關新聞：冷血繼母判死︱12歲女孩遭鎖廁所17天虐待斃命 生父助購1600粒瀉藥囚5年半

判決書亦指，琪琪輟學3個月後，她被許金花綁在廁所近17天。許金花以「懲戒外逃」為由，與生父劉某合謀，將琪琪捆綁在衛生間。劉某手持木棍重擊琪琪，致其額頭流血、手腳浮腫。 17天內，琪琪持續受到繼母的虐待。生父劉某曾收到許金花發送的「琪琪被綁浴室、頭腳受傷」照片後，並未制止。劉某也協助許某花網購約1600片瀉藥，大劑量給琪琪餵食。

白女士指出，琪琪遇害時12歲，但體重只有40多斤，身上有多處創傷。莆田市公安局城廂區分局所發出的鑑定意見通知書顯示，琪琪符合在營養不良的基礎上，因外傷及外傷後的化膿性感染、飢餓、寒冷等因素致急性循環衰竭死亡。
 

