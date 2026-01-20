Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

原國安部副部長高以忱遭開除黨籍 被指為他人在公司上市審批謀利

即時中國
更新時間：11:45 2026-01-20 HKT
發佈時間：11:45 2026-01-20 HKT

中央紀委國家監委（中紀委）網站周二（20日）通報，原國安部副部長、國務院防範和處理邪教問題辦公室副主任高以忱被開除黨籍。

據通報，高以忱被指喪失理想信念，背棄初心使命，毫無政治意識和政治鑑別力，大搞政商勾連、利益交換，嚴重污染政治生態，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規接受宴請；違規為他人調動工作提供幫助；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金，無償接受私營企業主提供的車輛服務；干預及插手司法活動；大肆收錢斂財，退而不休，利用職務便利為他人在公司上市審批、土地使用權轉讓、執行案件處理等方面謀利，並非法收受巨額財物。

根據相關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予高以忱開除黨籍處分；按規定取消其享有的待遇；收繳其違紀所得。

75歲的高以忱曾任國家安全部副部長，2005年起兼任中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室（610辦公室）副主任、中共中央政法委副秘書長、中央維護穩定工作領導小組辦公室副主任，2017年卸任公職，2025年6月被通報受查。

