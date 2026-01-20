Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

神舟二十飛船順利回歸 曾遭太空碎片撞擊延返

即時中國
更新時間：09:31 2026-01-20 HKT
發佈時間：09:31 2026-01-20 HKT

昨早9時34分，神舟二十號飛船返回艙在無人狀態下於內蒙古東風着陸場成功着陸。經現場檢查，返回艙外觀總體正常，艙內下行物品狀態良好，意味着本次中國太空應急行動主要任務全部圓滿完成。

主要任務全部圓滿完成

神舟二十號飛船於去年4月24日從酒泉衛星發射中心發射升空並與太空站對接，但11月初因疑似遭太空微小碎片撞擊推遲返回，並留軌開展相關試驗。昨日0時23分，飛船撤離太空站，以無人狀態返回。為降低神舟二十號飛船返回風險，上月9日，神舟二十一號太空人利用出艙活動機會，在艙外使用高清相機對神舟二十號飛船返回艙舷窗進行了近距離拍攝，進一步確認舷窗裂紋的狀態，並安裝了舷窗裂紋處置裝置，提高了飛船在返回過程中的防熱和密封能力。

這次隨神舟二十號飛船返回艙下行的物品包括一套超期服役的艙外航天服。該艙外服於2021年5月29日隨天舟二號貨運飛船升空，並在同年7月首次應用於太空站出艙活動，11名太空人曾接力使用，成為中國太空站首套實現「4年20次」延壽目標的艙外服。

